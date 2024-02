Dinslaken. Der MTV Rheinwacht Dinslaken sehnt sich nach dem ersten Sieg des Jahres in der Handball-Regionalliga. Gelingt er beim OSC Rheinhausen?

Seit nunmehr vier Spieltagen warten die Handballer des MTV Rheinwacht Dinslaken in der Regionalliga auf etwas Zählbares. Nach extrem bitteren Niederlagen gegen die HSG Refrath und den TV Korschenbroich mussten sich die Dinslakener am vergangenen Wochenende auch im Heimspiel gegen die HG Remscheid mit 25:30 geschlagen geben, obwohl auch hier unter dem Strich durchaus mehr drin gewesen wäre. Auch in der Tabelle wird es langsam, aber sicher ungemütlich. Mit 14:22 Punkten haben die Dinslakener zwar noch vier Punkte Vorsprung auf den Tabellenvorletzten Borussia Mönchengladbach, der Druck wird jedoch nicht kleiner. Daher sollen am Sonntag (16 Uhr) zu Gast beim Nachbarn OSC Rheinhausen nun unbedingt die ersten Punkte im laufenden Kalenderjahr her.