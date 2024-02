Dinslaken. Die Dinslakener Kobras gehen nach dem zweiten Play-off-Halbfinale der Eishockey-Landesliga gegen Bergkamen in die Sommerpause.

Es war ein regelrechtes Torfestival, das die Zuschauer am Freitagabend in der Schlangengrube zu Gesicht bekamen. Nach der 3:7-Pleite im Hinspiel gab es für die Dinslakener Kobras auch im zweiten Play-off-Halbfinale der Eishockey-Landesliga gegen den ESV Grizzly Bergkamen nichts zu holen. Mit 5:10 (2:4, 3:4, 0:2) mussten sich die Dinslakener am Ende trotz einer über weite Strecken ordentlichen Leistung geschlagen geben, gehen aber dennoch mit einem guten Gefühl in die Sommerpause.