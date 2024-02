Hünxe. Gegen Borken gelang den Oberliga-Volleyballerinnen des STV Hünxe der fünfte Sieg in Folge. Der Trainer lobte eine Spielerin besonders.

In der gesamten Hinrunde der Volleyball-Oberliga holten die Frauen des STV Hünxe drei Siege. Zu Beginn der Rückrunde setzte es dann die sechste Niederlage der Saison. Allerdings war das anscheinend der absolute Wachmacher für die Hünxerinnen. In der Folge gewann der STV fünfmal hintereinander und steht jetzt auf dem dritten Tabellenplatz. Am Samstag setzte es gegen den RSV Borken III den fünften Streich. Glatt mit 3:0 (25:12, 25:22, 25:22) schickte der STV die Borkenerinnen nach Hause. Allen voran ragte Kapitänin Luisa Hüttermann heraus, die den RSV vor erhebliche Probleme stellte. Immer wieder setzte sie zum Schmetterball an. Borken fand einfach keine Mittel dagegen.