Die Zweitvertretung des MTV Rheinwacht Dinslaken bleibt in der Handball-Verbandsliga weiterhin auf Aufstiegskurs. Am Samstag setzte sich die Mannschaft von Trainer Luca D‘Auria und Robert Jakobs beim Tabellensiebten HC TV Rhede mit 31:23 (16:12) durch und ließ dabei von Beginn an keine Fragen offen.