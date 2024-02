Dinslaken. Als bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade die Schlusssirene ertönte, wusste niemand so richtig, wie man das Ergebnis einordnen sollte.

Als am Samstagabend die Schlusssirene in der Sporthalle am GHZ ertönte, wusste niemand so richtig, wie man das Ergebnis einordnen sollte. Im Vier-Punkte-Spiel gegen den Abstieg trennten sich die Oberliga-Handballer der HSG Hiesfeld/Aldenrade mit 23:23 (10:11) unentschieden von der Turnerschaft St. Tönis.