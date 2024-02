Dinslaken. Der Trainer des A-Kreisligisten Wacker Dinslaken ging mit einem unguten Gefühl ins Spiel gegen Walsum 09. Seine Elf überraschte ihn.

Als Sven Verlinden sich am Sonntag zum Spiel des SC Wacker Dinslaken aufmachte, tat er das mit einem unguten Gefühl. „Ich bin mit Bauchschmerzen hingefahren, weil kurzfristig noch Absagen von zwei Spielern gekommen waren und ich nur 13 Mann zur Verfügung hatte“, so der Trainer. „Da dachte ich, das wird bestimm ein hartes Brot.“ Wurde es in der Fußball-Kreisliga A gegen Walsum 09 gar nicht – und dass die Feldmärker es beim 5:0 (3:0) richtig gut gebacken bekamen, dafür sorgte Raphael Rosenthal fast im Alleingang.