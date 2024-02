Dinslaken. Das Derby in der Handball-Regionalliga zwischen dem OSC Rheinhausen und dem MTV läuft lange schleppend. Doch das Finale wird furios.

Es war gewiss nicht die hohe Handball-Kunst, die beide Mannschaften den rund 400 Zuschauern in der Halle an der Krefelder Straße boten. Doch es war zumindest durchweg spannend, das Regionalliga-Derby zwischen dem OSC Rheinhausen und dem MTV Rheinwacht. Und das Finale geriet dann richtig furios. In Unterzahl hatten die lange in Front liegenden Dinslakener sieben Sekunden vor dem Ende durch einen Treffer von Elias Eiker den vermeintlichen K.o.-Schlag kassiert, doch die Gäste schlugen noch einmal zurück. Mit großer Willensleistung tankte sich Linkshänder Torsten Sanders nach schnellem Anwurf auf der rechten Seite durch und traf tatsächlich fast von der Grundlinie mit einem Aufsetzer zum umjubelten 24:24 (11:13)-Endstand. Nur den Bruchteil einer Sekunde nachdem der Ball hinter der Linie war, ertönte die Schlusssirene.