Dinslaken. Beim 24:24-Remis gegen den OSC Rheinhausen tut sich der Dinslakener Rückraum über weite Strecken der Begegnung sehr schwer.

Der MTV Rheinwacht hat in dieser Saison schon einige Male besser gespielt, aber am Ende trotzdem verloren. Beim OSC Rheinhausen überzeugten die Dinslakener beim 24:24 über weite Strecken nur in der Deckung. Im Angriff hat sich angesichts der jüngsten Misserfolge wohl etwas Verunsicherung breit gemacht. Die Spieler in der Einzelbewertung.