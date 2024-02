Voerde. Nach dem Testspiel bei den Fußballerinnen des SV Spellen schwärmte der Trainer des SuS 09 Dinslaken über seine Mannschaft.

In zwei Wochen geht es für die Fußballerinnen des SuS 09 Dinslaken und des SV Spellen zum Rückrundenauftakt in der Bezirksliga. Am Sonntag gastierten die Dinslakenerinnen beim SVS zum jeweils letzten Test vor der Generalprobe am kommenden Wochenende. Dabei setzten sich die 09erinnen am Ende mit 2:1 (0:0) durch und brachten ihren Trainer Meik Pyta nach dem Schlusspfiff regelrecht ins Schwärmen.