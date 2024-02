Dinslaken. Bis kurz vor dem Abpfiff schöpften die Kreisliga-B-Fußballer des VfB Lohberg gegen die SGP Oberlohberg im Abstiegskampf neue Hoffnung.

Der Schock kam in der Nachspielzeit: Bis kurz vor dem Abpfiff schienen die Fußballer des VfB Lohberg am Sonntag drauf und dran, im Abstiegskampf der Kreisliga B neue Hoffnung zu schöpfen. Tobias Dörper hatte die „Knappen“ in der 21. Minute nach einem schönen Angriff gegen die SGP Oberlohberg in Führung gebracht. Doch dann schlugen die Nachbarn spät zurück, in der 93. Spielminute gelang den ebenfalls abstiegsgefährdeten Gästen durch Ednan Yousuf der Ausgleich zum 1:1 (1:0)-Endstand.