D-Junioren des SuS 09 Dinslaken starten beim SV Budberg

Dinslaken Der Spielplan für die Gruppe 1 der Fußball-Niederrhein-Spielrunde steht. Am zweiten Spieltag kommt ein großer Name nach Dinslaken.

Schon seit einigen Jahren werden bei den Nachwuchsfußballern in der Rückrunde Niederrheinligen bei den D-Juniorenteams eingeführt. Nach der Hinrunde werden aus den einzelnen Leistungsklassen der 13 Fußballkreise im Fußballverband Niederrhein die besten Mannschaften gemeldet, die dann auf drei Niederrheinliga-Gruppen verteilt werden. Aus der Leistungsklasse des Kreises 9 (Duisburg-Dinslaken-Mülheim) hat sich als Tabellenzweiter auch die U13 des SuS 09 Dinslaken qualifiziert. Mittlerweile steht auch der Spielplan fest. Der Dinslakener Nachwuchs startet am Samstag, 27. Januar, um 13.30 Uhr beim SV Budberg. Eine Woche später (3. Februar, 13.30 Uhr) kommt die D-Jugend von Rot-Weiß Oberhausen an die Voerder Straße.

Die weiteren Termine für den SuS 09 Dinslaken

Die weiteren Termine: SuS 09 Dinslaken - Sportfreunde Lowick (Samstag, 10. Februar, 13.30 Uhr); SV Rhenania Hamborn - SuS 09 Dinslaken (Samstag, 17. Februar, 13.30 Uhr); SuS 09 Dinslaken - 1. FC Kleve (Samstag, 24. Februar, 13.30 Uhr); 1. FC Bocholt - SuS 09 Dinslaken (Samstag, 2. März, 13.30 Uhr); SuS 09 Dinslaken - VfB Homberg (Samstag, 9. März, 13.30 Uhr); SuS 09 Dinslaken - SV Budberg (Samstag, 16. März, 13.30 Uhr); Rot-Weiß Oberhausen - SuS 09 Dinslaken (Samstag, 13. April, 13.30 Uhr); Sportfreunde Lowick - SuS 09 Dinslaken (Samstag, 20. April, 13.30 Uhr); SuS 09 Dinslaken - SV Rhenania Hamborn (Samstag, 27. April, 13.30 Uhr); 1. FC Kleve - SuS 09 Dinslaken (Samstag, 4. Mai, 13.30 Uhr); SuS 09 Dinslaken - 1. FC Bocholt (Samstag, 11. Mai, 13.30 Uhr); VfB Homberg - SuS 09 Dinslaken (Samstag, 25. Mai, 13 Uhr).

