Das Sportjahr in Dinslaken, Voerde und Hünxe: Die Flops

Flop 1: Der Spielplan sah wieder jede Menge Derbys vor. Nachdem Glückauf Möllen und der TV Jahn Hiesfeld am letzten Spieltag der Vorsaison doch noch den Klassenerhalt perfekt gemacht hatten, sollten eigentlich wieder vier Teams aus Dinslaken und Voerde in der Fußball-Bezirksliga an den Start gehen. Doch nur wenige Tage vor dem Start der neuen Spielzeit im August zogen die Möllener ihr Team zurück, weil GA unter dem neuen Trainer Dirk Bollmann einfach nicht mehr genügend Personal zusammenbekam. Im November zog dann auch noch der TV Jahn sein Team zurück, nachdem das Schlusslicht zum Kellerduell in Stenern wegen Personalmangels nicht anreisen konnte. Während der Möllener Niedergang an der Rahmstraße angesichts einer überalterten Mannschaft, keiner vorhandenen Jugend und dem Fehlen einer Reserve, überhaupt nicht mehr überraschend kam, müssen sie sich bei den deutlich besser aufgestellten „Veilchen“ schon fragen, wie es zu diesem üblen Ende kommen konnte.

RWS Lohberg muss zu lange auf Flutlicht warten

Flop 2: Sie wurden immer wieder vertröstet, am Ende gab es überhaupt keine Informationen mehr aus dem Rathaus für die Verantwortlichen von RWS Lohberg, die im Herbst nur noch eingeschränkt und schließlich gar nicht mehr auf der Anlage am Fischerbusch trainieren konnten, weil das längst versprochene Flutlicht immer noch auf sich warten ließ. Die zahlreichen Jugendteams und die Seniorenmannschaften des Vereins waren zur Untätigkeit verdammt. Im Dezember hat es dann doch noch geklappt mit der Installation. In wenigen Tagen sorgte die beauftragte Firma, dafür, dass den Selimiyespor-Kickern endlich ein Licht aufging. Und dennoch: Wenn die Stadt Dinslaken künftig weiter so mit ihren Vereinen umgehen will, wie mit RWS in dieser Sache, muss das den Sportbegeisterten einfach nur große Sorgen machen.

Ablösung von Buteweg beim MTV viel zu geräuschvoll

Flop 3: So geht Wachwechsel sicher nicht. Als Heinz Buteweg Anfang Dezember nach 32 Jahren an der Spitze der MTV-Handballabteilung seinen Posten für den neu ins Amt gewählten Andreas Klink räumen musste, geschah dies viel zu geräuschvoll. Weil vorher ganz offenbar nicht vernünftig miteinander geredet wurde, kam es auf einer teils skurril anmutenden Abteilungsversammlung zur Kampfabstimmung. Ein Abend, der gewiss kein gutes Licht auf den MTV Rheinwacht warf. Mit Blick auf die Zukunftsplanungen des Dinslakener Handball-Regionalligisten war der Zeitpunkt auch noch ausgesprochen ungünstig. Aktuell steht noch gar nicht fest, ob der Verein 24/25 wieder ein schlagkräftiges Team in der vierthöchsten Klasse an den Start schicken kann. Dabei befinden sich Dinslakener unter Marius Timofte zurzeit spürbar im sportlichen Aufwind.

Spielabbrüche nach schweren Verletzungen in Oberlohberg und Walsum

Flop 4: Schwere Verletzungen sind im Sport leider nie ganz auszuschließen. In den vergangenen Monaten hat es einige Fußballer aber besonders heftig erwischt. In der Kreisliga B musste das Derby zwischen der SGP Oberlohberg und dem SuS 09 Dinslaken II Anfang September abgebrochen werden, weil sich Gästespieler Niklas Graf das Schien- und Wadenbein brach. Für den 32-Jährigen bedeutet das Missgeschick in jedem Fall das Karriereende. Im Spiel bei Walsum 09 erwischte es Eric Kosidowski vom SC Wacker Dinslaken ebenfalls mit einem Schien- und Wadenbeinbruch, den seine Mannschaftskameraden zum Anlass nahmen, um den Platz zu verlassen. Die Punkte gingen damit regelkonform an die Walsumer, die sich nicht auf eine Neuansetzung einlassen wollten. Ganz bitter lief es für Paul Fengels vom STV Hünxe, der sich beim 4:1-Sieg in Friedrichsfeld mit der allerletzten Aktion des Spiels einen Kreuzbandriss zuzog.

Preisverleihung mit vielen Pannen

Flop 5: Die erfolgreichsten Nachwuchssportler*innen seiner Stadt auszeichnen zu wollen, ist an sich natürlich lobenswert. Die Art und Weise, wie das allerdings bei der Verleihung des Dinslakener Jugendsportpreises im Dachstudio Mitte März passierte, zeugte leider nur von ganz wenig Wertschätzung für die jungen Talente. Eine schlecht vorbereitete Bürgermeisterin Michaela Eislöffel, die sich zum Teil nur mit fehlerhaft erstellten Spickzetteln zu helfen wusste, dazu einige technische Pannen. Ganz sicher kein würdiger Rahmen für eine solche Preisverleihung.

