Das Sportjahr in Dinslaken, Voerde und Hünxe: Die Tops

Dinslaken/Voerde/Hünxe Fünf Ereignisse und Erfolge, die im Sportjahr 2023 in Dinslaken, Voerde und Hünxe ganz besonders positiv in Erinnerung bleiben.

Top 1: Zweimal, nämlich in 2020 und 2021, hatte der Dinslakener Stadtlauf „Rund um die Burg“ wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden können. Als dann auch noch die Ausgabe 2022 abgesagt wurde, weil die Stadtverwaltung am ersten Wochenende im April einen verkaufsoffenen Sonntag samt „Fahrrad-Frühling“ genehmigt hatte und Ausrichter Marathon Dinslaken dadurch so verärgert war, dass der Verein den Wettbewerb wenig später auf seiner Mitgliederversammlung für Geschichte erklärte, schien die Erfolgsveranstaltung, die seit 2006 tausende von Sportlern und Zuschauern in die Stadt gelockt hatte, endgültig beerdigt. Dass es schon in diesem Jahr eine Neuauflage geben würde, mutete fast undenkbar an. Doch tatsächlich feierte der „Energy Run“ am 19. März eine triumphale Wiederauferstehung. Über 2000 Läuferinnen und Läufer gingen bei strahlendem Sonnenschein auf die Strecke. Gemessen an der langen Pause und der Tatsache, dass viele Wettbewerbe in der Region nach Corona über großen Teilnehmerschwund klagten, eine bemerkenswerte Anzahl. Möglich wurde der erfolgreiche Neustart überhaupt erst, weil sich mit dem SuS 09 Dinslaken, dem TV Jahn Hiesfeld und Marathon gleich drei Vereine zu einem offensichtlich bestens harmonierenden Ausrichter-Trio zusammengefunden hatten. Der „Energy Run 2024“ kann kommen.

Viermal Edelmetall in Berlin

Andrea Kuhne holte für Budokan Hünxe in Berlin Gold. Foto: NRZ

Top 2: Als Host Town für die Sportlerinnen und Sportler von den Malediven, die im Juni bei den Special Olympics in Berlin antraten, machte die Stadt Dinslaken für einige Tage eine gute Figur. Noch viel besser war dann das Abschneiden der G-Judoka des 1. Budokan Hünxe bei den Weltspielen der Athlet*innen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Gleich viermal Edelmetall sammelte das Kampfsportensemble aus dem „Golddorf“ in der Hauptstadt ein. Timo Karmasch, Andrea Kuhne und Stefanie Drescher kamen sogar mit Gold nach Hause. Bastian Wind erkämpfte sich Silber. Ein schöner Lohn für das jahrelange und intensive Training, um das sich bei dem Hünxer Verein viele Ehrenamtler*innen mit großem Engagement kümmern.

SuS 09 feiert Festtag gegen Rot-Weiss Essen

Rund 1500 Zuschauer sahen, wie sich Kevin Kolberg (am Ball) und Co. gegen die Profis von Rot-Weiss Essen achtbar aus der Affäre zogen. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Top 3: Es ist so häufig vorgekommen in der letzten Zeit: Da zieht der kleine Amateurfußballverein im Niederrheinpokal das vermeintlich große Los, muss dann aber schnell erkennen, dass die Partie gegen einen Dritt- oder Viertligisten auf der heimischen Anlage organisatorisch, und da insbesondere mit Blick auf die Sicherheitsvorkehrungen, gar nicht zu stemmen ist. In der Regel einigen sich beide Clubs dann auf einen Heimrechttausch, die „Underdogs“ dürfen damit zumindest mal in einem großen (aber meist auch ziemlich leeren) Stadion kicken, doch der eigentliche Reiz des Wettbewerbs ist mehr oder weniger ausgehebelt. Fußball-Bezirksligist SuS 09 Dinslaken ist im Sommer einen anderen Weg gegangen und hat alles dafür getan, um Drittligist Rot-Weiss Essen an der Voerder Straße empfangen zu können. Der Aufwand war beträchtlich für den Verein, doch es hat sich gelohnt. Vor 1500 Zuschauern verkauften sich die 09er auf dem Platz trotz einer am Ende deutlichen 0:6-Niederlage sehr ordentlich. Und auch neben dem Rasen erwies sich der SuS als starker Gastgeber.

Eishockey lebt noch in Dinslaken

Trotz maroder Halle wird in Dinslaken noch Eishockey gespielt. Foto: Gerd Hermann / Dinslaken

Top 4: Angesichts der bestehenden Voraussetzungen mit einer maroden Eishalle, die unter anderem wegen Einsturzgefahr bei Schneefall sofort geräumt werden muss und einer in weite Ferne gerückten Sanierung, ist das ebenfalls eine gute Nachricht: Eishockey ist noch nicht tot in Dinslaken. Sowieso nicht im Jugendbereich, wo der ERV Dinslakener Kobras seit vielen Jahren trotz der widrigen Verhältnisse richtig gute Arbeit macht, aber eben auch nicht bei den Senioren. Nach dem Rückzug aus der Regionalliga gelang den Kobras unter Trainer Jörg Böhme der Neuanfang in der Bezirksliga, und als Vizemeister schließlich sogar der Aufstieg in die Landesliga. In den Play-Offs kamen teilweise sogar wieder über 600 Zuschauer in die Eishalle. Ebenfalls bemerkenswert: Die Dinslakener Damen mischen seit zwei Jahren erfolgreich in der zweiten Liga mit.

Christian Weiß, Philip Hofmann und Laura Panneck feiern WM-Titel

Ausdruck und Akrobatik: Der Dinslakener Christian Weiß wird in Belgien Überraschungsweltmeister. Foto: NRZ

Top 5: Es ist die wohl sportlich herausragende Leistung des Jahres: Bei seinem WM-Debüt bei den Erwachsenen im belgischen De Panne holt sich der erst 17 Jahre alte Dinslakener Christian Weiß den Weltmeister-Titel im „Solo Jazz Dance“. Auf die völlig überraschende Goldmedaille an seinem ersten Wettkampftag folgen weitere starke Platzierungen gegen die zum großen Teil weit erfahrenere Tänzer-Konkurrenz aus der ganzen Welt. Den Gewinn der Weltmeisterschaft darf in 2023 auch der Voerder Faustballer Philip Hofmann, der bei der Heim-WM zum Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft zählt, feiern. Und bei der U-24-Weltmeisterschaft im Kegeln holte Laura Panneck aus Dinslaken im Paarkampf den Titel.

