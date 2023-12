Sportabzeichen Der Nachwuchs in Spellen ist fit und motiviert

Voerde Insgesamt 130 Sportabzeichen verlieh der SV Spellen in Kooperation mit der Astrid-Lindgren-Schule Spellen.

Nicht zuletzt dank der Kooperation mit der örtlichen Astrid-Lindgren-Schule freut sich die Leichtathletikabteilung des SV Spellen über eine herausragende Anzahl an Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes für das Jahr 2023. Insgesamt wurden 46 Mal die Bedingungen für Gold, 43 x für Silber und 41 x für Bronze erfüllt, macht in Summe 130 Medaillen.

Zu den Sportabzeichen erhielten alle Sportlerinnen und Sportler einen Weckmann sowie das Maskottchen der Leichtathletikabteilung in Form eines selbst gebackenen Plätzchens. Der Dank hierfür ging an Susanne Gawlik, die sich seit Jahren mit ihrem Engagement nicht nur für die Belange des Sportes in der Leichtathletikabteilung einsetzt.

Freiluft-Training in Spellen startet wieder nach den Osterferien

Folgende Sportlerinnen und Sportler, die regelmäßig in den Leichtathletikgruppen trainieren, haben die Bedingungen des Sportabzeichens in den vier Kategorien beim SV Spellen absolviert sowie den notwendigen Schwimmnachweis erbracht: Jamal Adebayo, Timur Albracht, Emily Angenendt, Conner Artelt, Johanna Artelt, Leni Artelt, Lea Besler, Feline Bialy, Malia Bialy, Ela Brill, Emma Brömmling, Jule Dickmann, Sophie Dungs, Claus Dieter Fischer, Romi Follmann, Selina Forteva, Susanne Gawlik, Lukas Gillhaus, Katrin Gockel, Lotta Gockel, Mats Gockel, Pia Gollnick, Arne Görtz, Luca Gosen, Therese Halfmann, Fabian Heiligenhaus, Nico Heiligenhaus, Ann-Viktoria Herbst, Joshua Herting, Zoey Herting, Jannik Himmelberg, Laura Hochstein, Jan Horstkamp, Juliane Horstkamp, Henri Jakobs, Christiane Kauffmann, Maja Kinnigkeit, Lena Kirschke, Wilfried Knappmann, Annette Krauße, Juliana Krukov, Hannah Kunoth, Antonia Ley, Nela Liesbrock, Nilo Liesbrock, Laura Matzken, Marlene Matzken, Stefanie Matzken, Anna Nißen, Elina Noèl, Niko Ortscheid, Isabel Panitz, Ida Pelzer, Jan Ridderskamp, Mia Ridderskamp, Sofia-Marie Rieger, Britta Rittmann, Rita Rittmann, Lea Schuhmacher, Karin Sorban, Tibor Sorban, Laura Tekolf, Ronja Tekolf, Sandra Tekolf, Stephanie Thara, Marisa van Hümmel, Lara Wellmann, Frieda Wibbelhoff, Olivia Winkler und Lotte Wörheide.

Interessierte, die die vier Kategorien Ausdauer, Sprint, Kraft und Koordination für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens kennenlernen möchten, sind zu den Übungsstunden gerne eingeladen. Das Training wird nach den Osterferien auf der Sportanlage des SV Spellen dienstags von 18.30 – 20 Uhr wieder aufgenommen.

