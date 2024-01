Der neue Voerder Stadtmeister marschiert durch das Turnier

Voerde Vor vollen Rängen in der Halle Voerde-Nord sichert sich eine Mannschaft am Freitagabend verdient und souverän beide Trophäen.

Die Dreifachhalle am Gymnasium platzte aus allen Nähten. Rund 400 Zuschauer wollten am Freitagabend unbedingt vor Ort miterleben, wer die nach ihrem Rückzug aus der Bezirksliga nicht mehr antretenden Kicker von Glückauf Möllen beerben würde. Und die Fans machten bei den Voerder Stadtmeisterschaften im Hallenfußball, die erstmals mit den Gästen des TuS Drevenack und des STV Hünxe auch als Pokal des Stadtsportverbandes ausgetragen wurden, richtig Stimmung. Als es schließlich nach 21 Uhr in die heiße Phase ging, kochte die Tribüne. Ausgiebig feiern durften am Ende vor allem die Anhänger des TV Voerde, denn der A-Ligist gewann alle seine vier Partien letztlich ungefährdet, krönte sich damit zum Stadtmeister und fuhr auch den Turniersieg ein.

STV Hünxe sorgt für die erste Überraschung

B-Ligist STV Hünxe mit Coach Jörg Lieg (2.v.r.) machte in der Halle eine gute Figur. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Für die erste Überraschung sorgte im dritten Spiel des Tages B-Ligist STV Hünxe, der sich insgesamt sehr gut verkaufte und nach der knappen 2:3-Auftaktniederlage gegen Ausrichter SV Spellen mit dem 2:1 über den einzigen Bezirksligisten aus Friedrichfeld ein erstes Ausrufezeichen setzte. Im Kampf um die Stadtkrone legte gleich danach der TV Voerde vor, der Ligakonkurrent Spellen im ersten reinen Voerder Duell in der bis dato torreichsten Partie des Abends mit 7:4 besiegte.

Kevin Bolou schießt Friedrichsfeld fast im Alleingang ab

Kevin Bolou überragte beim TV Voerde mit sieben Toren. Allein vier davon gelangen ihm gegen Friedrichsfeld. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Im drittletzten Spiel des Abends konnte der TVV, bei dem Kaeed Anwar und Christian Steup für Cheftrainer Torsten Klump das Coaching übernahmen, dann schon alles klar machen. Und die Grün-Weißen ließen gegen Grün-Gelb tatsächlich nichts mehr anbrennen. Angeführt vom vierfachen Torschützen Kevin Bolou setzten sich die Voerder mit 6:2 gegen die insgesamt sehr enttäuschend auftretende SV 08/29 durch und sicherten sich damit frühzeitig beide Trophäen des Abends souverän. „Das ist natürlich ein schönes Gefühl jetzt draußen und drinnen amtierender Stadtmeister zu sein“, freute sich Steup, der den Abend nicht nur wegen des Sieges der eigenen Mannschaft sehr gelungen fand: „Das war hier eine richtig gute Nummer. Alles war sehr gut organisiert und die Fans haben super Stimmung gemacht.“

Die Ergebnisse SV Spellen - STV Hünxe 3:2,TuS Drevenack - TV Voerde 1:3, SV 08/29 Friedrichsfeld - STV Hünxe 1:2, TV Voerde - SV Spellen 7:4, SV 08/29 Friedrichsfeld - TuS Drevenack 6:4, STV Hünxe - TV Voerde 3:5, TuS Drevenack - SV Spellen 5:10, TV Voerde - SV 08/29 Friedrichsfeld 6:2, STV Hünxe - TuS Drevenack 7:1, SV Spellen - SV 08/29 Friedrichsfeld 5:3.

Bier muss nachgeholt werden

In einem hatte sich Gastgeber Spellen, der ansonsten mit einem breiten kulinarischen Angebot zu überzeugen wusste, allerdings verschätzt. Denn wohl nur die wenigsten Besucher sind offenbar gerade beim „trockenen Januar“ dabei. So waren die 50 eingekauften Kisten Bier schon frühzeitig leer. Mit dem Bus des TV Voerde wurde schließlich noch einmal Nachschub besorgt.

Im Vorraum wurde bei dem ein oder anderen Pils geklönt. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken Hünxe Voerde