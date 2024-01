Der PSSC Dinslaken bleibt trotz Niederlagen Zweitligist

Dinslaken Gegen starke Konkurrenten kann der PSSC Dinslaken in Vellmar zwar nicht punkten, doch am Ende darf der Aufsteiger trotzdem jubeln.

Am letzten Wettkampftag in der zweiten Bundesliga mit der Luftpistole konnte der Polizei-Schießsport-Club Dinslaken in Vellmar bei Kassel gegen starke Gegner zwar nicht punkten, durfte letztlich als Aufsteiger aber dennoch den Klassenerhalt bejubeln. Trotz des 1:4 gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter SSG Teutoburger Wald und des 2:3 gegen den KKV Hunstig beendet das Team die erste Saison im Unterhaus auf dem sechsten Platz und hat damit auch die Abstiegsrelegation vermieden.

Stefan Decker fällt aus

In Vellmar musste Dinslaken auf den Stammschützen Stefan Decker verzichten, der wegen einer Fußverletzung nicht antreten konnte und dafür die Funktion des Co-Trainers übernahm. Der erste Wettkampf begann für den PSSC gegen den Ligaprimus überraschend gut. Sascha Klump, Florian Thünemann, Philipp Sersch und Stefan Reupke konnten gut mit ihren Gegnern mithalten. Lediglich Marion Rühl, die als Ersatzschützin für Stefan Decker eingesprungen war, konnte an diesem Tag mit ihrer extrem stark auftretenden Gegnerin nicht Schritt halten. Auch der an Position vier gesetzte Stefan Reupke musste seinen Gegner bald ziehen lassen, da er nicht zu seiner gewohnten Stärke fand. An den Positionen eins bis drei wechselte die Führung im Verlaufe des Kampfes ständig hin und her. Im letzten Viertel des Wettkampfs konnte jedoch nur noch Philipp Sersch seinen Gegner knapp bezwingen, Klump und Thünemann hatten den immer stärker werdenden Gegnern nichts mehr entgegen zu setzen, weil auch sie ihr gewohntes Leistungsniveau nicht vollständig abrufen konnten. Letztlich ging der Wettkampf mit 1:4 verloren.

Sersch und Thünemann steigern sich

Nach der Mittagspause ging es für den PSSC in den zweiten Wettkampf des Tages. Die Aufstellung der Mannschaft blieb auf den Positionen eins bis vier unverändert, lediglich Stefan Freise übernahm Position fünf von Marion Rühl. Auch in diesem Wettkampf reichte Sascha Klump nicht an seine gewohnt sehr guten Leistungen heran und war seinem Gegner letztlich unterlegen. Philipp Sersch und Florian Thünemann ließen ihren Gegnern jedoch von Anfang an keine Chance und holten ihre Einzelpunkte mit wiedergewonnener Stärke klar nach Hause. Stefan Reupke konnte sich gegenüber dem ersten Wettkampf steigern, aber es reichte trotzdem nicht zum Sieg, genau wie bei Stefan Freise. So verlor Dinslaken auch diesen Wettkampf mit 2:3.

Konkurrenten treffen aufeinander

Bei dem parallel stattfindenden Wettkampf der anderen vier Vereine beim SV Klein-Welzheim in Neuberg mussten die beiden direkten Verfolger des PSSC Brilon und Welzheim gegeneinander antreten. Somit war klar, dass einer der beiden verlieren musste und sich auch danach hinter den Polizeischützen einreihen würde. Da Dasbach bereits als Absteiger feststand, konnten sich die Dinslakener trotz der beiden Niederlagen über den Verbleib in der Liga freuen. Die neue Saison beginnt am 20. Oktober 2024.

Eckhard Lauer ist stolz auf die Mannschaft

„Ich bin stolz auf euch, ihr seid eine tolle Truppe. Ich freue mich riesig auf die kommende Saison“, erklärte der Betreuer und Vorsitzende Eckhard Lauer. Auch Trainer Walter Füllhardt schwärmte: „Ich bin immer noch begeistert, dass uns der Klassenerhalt gelungen ist. Ihr habt gezeigt, wie gut ihr seid.“ Sascha Klump fand: „Zum Aufwärmen war die Saison schon mal sensationell. Ich freue mich, das Ganze in der Vorbereitung und dann ab Oktober weiter auszubauen.“

