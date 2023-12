Der STV Hünxe schlägt sich in Schwerte selbst

Hünxe Volleyballerinnen des STV erlauben sich bei Oberliga-Kontrahent Schwerte zu viele Unkonzentriertheiten. Trainer bleibt zuversichtlich.

Den erwünschten Jahresabschluss gab es für die Volleyball-Frauen des STV Hünxe in der Oberliga nicht. Sie verloren ihr Auswärtsspiel beim VV Schwerte mit 0:3 (23:25, 20:25, 13:25) und stehen somit auf dem ersten Abstiegsplatz. Allerdings ist die Situation noch längst nicht aussichtslos, da von neun Mannschaften aktuell fünf punktgleich sind und die Hünxerinnen somit noch alles in der eigenen Hand haben.

STV macht zu viele Fehler

Im Match in Schwerte hielt der STV in Satz Nummer eins noch gut mit. Hier stellte Übungsleiter Georg Bodt seine Stammsechs auf, diese erlaubte sich aber zu viele einfache Fehler. So sei die Quote höher gewesen als in den letzten Wochen, was zur Niederlage führte. „Ich denke, wir hätten den ersten Durchgang durchaus gewinnen können, dann wäre etwas drin gewesen“, so Bodt. Der Trainer blickt dennoch zuversichtlich auf das neue Jahr und weiß um die Qualität seines Teams. Schmerzhaft ist der Verlust von Sophie Erdmann, die Hünxe für knapp drei Monate verlässt. „Wir gehen trotzdem positiv in die Zukunft“, sagt Bodt.

STV: Weyck, Erdmann, Hüttermann, Schliwa, Groß, Olstowski, Haas, Langhoff, Wilim, Noska, M. Fuhrmann, Hoika, K. Fuhrmann, Hoika.

