Der SV Spellen investiert die Prämie in teure Spielgeräte

Voerde Nach Platz acht bei den Deutschen Meisterschaften darf sich das Völkerball-Team des SV Spellen über eine Auszeichnung freuen.

Bald schon wird der 300. Sportpreis des Monats der Stadt Voerde vergeben, denn die Völkerball-Spielerinnen des SV Spellen dürfen sich über den 298. Sportpreis freuen. Ausgezeichnet wurden sie nicht nur mit einer Urkunde, sondern auch mit einem Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Nominiert wurden sie, nachdem sie bei den Deutschen Meisterschaften 2023 in Mettlach einen starken achten Rang erreicht hatten. Das vorgegebene Ziel, ein Platz unter den besten Zehn, wurde damit nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen.

Nur ein anderer Verein in der Region spielt noch Völkerball

Momentan sind 30 Spielerinnen beim SVS aktiv. Eine bunt gemischte Truppe, bei der nahezu jede Altersklasse vertreten ist. Es los bei 17 Jahren und endet bei 70 Jahren. „Im Kern sind wir momentan 14 aktive Spielerinnen. Einige fehlen uns aufgrund von Verletzungen, Elternzeit oder anderen Dingen. Es macht uns allen super viel Freude zu trainieren und am Spielbetrieb teilzunehmen“, sagt Kapitänin Sarah Wolf. Dass die Spellenerinnen überhaupt an Wettbewerben teilnehmen, ist keine Selbstverständlichkeit. Mit dem TV Rees gibt es nur einen weiteren Verein in der Nähe. Aus diesem Grund haben sich die Frauen des SVS entschieden, ab 2024 beim Westfälischen Turnerbund mitzuspielen.

Spellen reist für Spiele oft nach Paderborn

„Wir fahren dann immer in den Raum Paderborn, um uns gegen andere Teams zu messen. Das koordinieren wir alles selber und reisen sonntags mit dem Auto an. Gegen Rees machen wir meistens während der Trainingszeiten private Duelle“, so Wolf. Vor Jahren gab es mal die Überlegung, eine Bundesliga zu gründen, das wurde allerdings wieder verworfen. „Die Fahrten für die einzelnen Teams wären dann zu weit. Quer durchs ganze Land zu reisen, ist mit sehr viel Aufwand verbunden“, sagt die Spielführerin.

Das Geld nutzt der SV Spellen für neue Bälle

Der Sport habe auch immer noch mit vielen Vorurteilen zu kämpfen: „Viele denken bei Völkerball an den Schulsport, wir haben aber eigentlich nichts damit zu tun. Es gibt andere Regeln und einen anderen Ball“, erklärt Wolf. In der Schule kenne man den klassischen Softball als Spielgerät. Beim Vereinssport sei das ganz anders, hier kostet ein Ball sogar 70 Euro. In das Spielgerät wollen die Spellenerinnen auch einen Teil ihres Gewinnes investieren. „Wir brauchen unbedingt neue Bälle. Das Preisgeld können wir dafür super nutzen. Im Sommer wollen wir eine Planwagenfahrt machen, dafür werden wir auch ein Teil des Geldes nehmen“, so Wolf. Gerade in so einer verhältnismäßig kleinen Sportart sei es immer schwierig, Sponsoren zu finden. Aus diesem Grund finanzieren die Frauen fast alles selbst.

Nächste DM in Niedersachen

Die nächsten Deutschen Meisterschaften finden 2024 in Niedersachsen statt, hier wollen die Frauen des SV Spellen an ihr gutes Ergebnis anknüpfen und versuchen, ebenso erfolgreich aufzuspielen.

