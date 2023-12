Leichtathletik Der SV Spellen vergibt Wanderpokale an zwei Athletinnen

Am letzten Trainingstag des Jahres wurden bei der Leichtathletikabteilung des SV Spellen die traditionellen Wanderpokale verliehen. Für ihre besonderen Leistungen und ihre fleißigen Trainingsteilnahmen wurden 2023 Juliana Kruckov und Malia Bialy ausgezeichnet.

Sieg bei den Voerder Stadtmeisterschaften

Beide Athletinnen haben 2023 regelmäßig am Training teilgenommen und mit Ihren Leistungen dazu beigetragen, dass die Trainingsgruppe (11-14 Jahre) an der 50-Jahre-LVN-Team-Challenge im Jahr 2023 teilnehmen konnte. Juliana wurde zudem bei den Voerder Stadtmeisterschaften im Jahr 2023 im Dreikampf und in den Einzeldisziplinen 50 Meter, Weitsprung und 800-Meter-Lauf Stadtmeisterin.

