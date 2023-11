Der TC Rot-Weiss Dinslaken hat in Düsseldorf keine Mühe

Dinslaken Zum Auftakt der Hallenrunde siegt der Aufsteiger aus Dinslaken in der 2. Verbandsliga deutlich mit 6:0. Friedrichsfeld ist chancenlos.

Die erste Damenmannschaft des TC Rot-Weiss Dinslaken durfte sich zum Saisonauftakt der Tennis-Winterhallenrunde in der zweiten Verbandsliga über ihren ersten Sieg freuen. Zu Gast beim Post SV Düsseldorf setzten sich die Dinslakenerinnen problemlos mit 6:0 durch. Dabei machten die Rot-Weißen, die bereits in der vergangenen Spielzeit regelrecht durch die Bezirksliga fegten, bereits in den Einzeln kurzen Prozess. Nachdem die an Position eins gesetzte Gina Betzholz ihre Partie gegen Denise Bräuer mit 7:5 und 6:1 für sich entscheiden konnte, gewann auch Dorothee Schmelt an Position zwei mit 7:6 und 6:0 gegen Michelle Bräuer.

Wir freuen uns über den Auftaktsieg und den gelungenen Saisonstart. Trotzdem wissen wir, dass wir mit dem Post SV Düsseldorf gegen eine der vermeintlich schwächeren Mannschaften der Liga gespielt haben. Anja Lingen, Mannschaftsführerin des TC Rot-Weiss Dinslaken

Auch die an drei gesetzte Mannschaftsführerin Anja Lingen gewann ihr Einzel gegen Lisa Kronenberger glatt mit 6:2 und 6:1 und auch Franziska Föcking hatte gegen Kristina Yelimova mit 6:0 und 6:1 klar die Nase vorn, sodass der Gesamtsieg der Dinslakenerinnen bereits nach den Einzeln fest stand. In den anschließenden Doppeln sorgten die Paarungen Betzholz/Föcking (6:4/6:2), sowie Schmelt/Lingen (6:0/6:2) dann für den 6:0-Endstand in der Gesamtwertung. „Wir freuen uns über den Auftaktsieg und den gelungenen Saisonstart. Trotzdem wissen wir, dass wir mit dem Post SV Düsseldorf gegen eine der vermeintlich schwächeren Mannschaften der Liga gespielt haben und es in den kommenden Wochen aller Voraussicht nach deutlich schwerer wird“, so Anja Lingen.

Nadine Schmitt verliert zweimal im Matchtiebreak

Für die erste Damenmannschaft der SV 08/29 Friedrichsfeld gab es in der Bezirksliga am ersten Spieltag nichts zu holen. Zu Gast beim Kahlenberger HTC II Unterlagen die Friedrichsfelderinnen deutlich mit 0:6 in der Gesamtwertung. Lediglich die an Position eins gesetzte Nadine Schmitt konnte ihrer Gegnerin Selina Kroll Paroli bieten, musste sich am Ende jedoch mit 6:3; 1:6 und 4:10 im Matchtiebreak geschlagen geben. Auch im Doppel zeigte Schmitt zusammen mit ihrer Partnerin Miljana Trajkovic eine gute Leistung, doch auch hier reichte es im entscheidenden Matchtiebreak am Ende nicht um ihrer Mannschaft noch zumindest einen Ehrenpunkt zu sichern.

Die nächsten Spiele Die Damen des TC Rot-Weiss sind am 2. Dezember um 14 Uhr wieder beim HTC Uhlenhorst gefragt. Die Mülheimerinnen haben ebenfalls ihre erste Partie mit 6:0 gewonnen. Die Friedrichsfelder Damen bestreiten ihre nächste Partie ebenfalls am Samstag, 2. Dezember. Um 18 Uhr müssen die „Vereinigten“ dann bei Heißen Mülheim ran.

Nadine Schmitt hatte zumindest eine Chance auf Punkte. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

