Der TV Jahn Hiesfeld erntet die Früchte der Nachwuchsarbeit

Montagnachmittag, 17.15 Uhr: Rund 30 Hockey-Mädchen der Jahrgänge 2015 und 2016 tummeln sich wie jede Woche beim Training der Hiesfelder U8-Mädchenmannschaft in der heimischen Halle am GHZ in Dinslaken. Die Stimmung ist gut beim TV Jahn, das Training macht allen Mädchen viel Spaß und auch dieses Mal findet Trainer Markus Böge eine gute Mischung aus spielerischem Aufwärmen und fokussiertem Arbeiten an der nötigen Technik und Taktik. Diese Ausgewogenheit spiegelt sich auch in den Ergebnissen der in dieser Altersklasse gemeldeten Mannschaften wider.

Hiesfelder Mädchen führen die Tabelle an

So geht die erste Mannschaft der „Veilchen“ mit vier Siegen aus vier Spielen und einem Torverhältnis von 9:0 souverän als Tabellenführer in die Winterpause der ersten Bezirksliga – der höchsten Liga in dieser Altersklasse – im Ruhrbezirk und knüpft dabei an die guten Ergebnisse der vorangegangenen Feldsaison an. Auch hier konnten die Mädchen ihre Gruppe der ersten Bezirksliga ungeschlagen gewinnen.

Start mit drei Jahren bei den Mini-Minis

Diese Ergebnisse sind die Früchte einer hervorragenden Arbeit der Kinder- und Jugendabteilung des Vereins. Viele Mädchen starteten bereits im Alter von drei Jahren spielerisch bei den Mini-Minis mit dem Training am Schläger. Auch wenn der Großteil der Mannschaft sich somit schon seit mehreren Jahren kennt, freuen sie sich immer wieder über interessierte Mädchen, die Lust haben Hockey zu spielen. Das gilt natürlich genauso für die Mannschaften der Hiesfelder Jungen.

Zweiter und Dritter beim Turnier in Bad Kreuznach

Neben den starken Leistungen der ersten Mannschaft können auch die anderen vier gemeldeten Mannschaften der weiblichen U8 gute Ergebnisse erzielen und einige Meisterschaftsspiele für sich entscheiden. Auch hier stehen insbesondere an den Spieltagen der Spaß und das gute Miteinander im Vordergrund. Neben den Ligaspielen im Ruhrbezirk sind die Mädchen häufig auf Turnieren unterwegs, bei denen nicht nur das Spiel mit dem kleinen Ball im Vordergrund steht. Insbesondere der vereinseigene „HiesFeld Cup“ als auch das Hallenturnier in Bad Kreuznach schweißten die Mädchen als Team noch enger zusammen. Mit den Plätzen zwei und drei konnten sie sich auch hier gegen den Großteil der überregionalen Konkurrenz durchsetzen.

Vorbereitungsturnier beim Gladbacher HTC

Nach der verdienten Winterpause geht es im Januar direkt mit einem Vorbereitungsturnier beim Gladbacher HTC und dem dritten Spieltag am 20. Januar weiter, dann in eigener Halle. Infos zu Trainingszeiten und Kontaktdaten aller Hockeymannschaften sind im Internet unter www.hockey-hiesfeld.de zu finden oder per Mail (info@hockey-hiesfeld.de) zu erfragen.

