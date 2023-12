Der TV Voerde ist nur im ersten Moment enttäuscht

Konstantin Anthis bringt sein Team des TV Voerde wieder in die Spur.

Voerde Die Volleyballerinnen des TV Voerde gehen stark ersatzgeschwächt ins Spitzenspiel, kehren aber nicht mit leeren Händen zurück.

Schon vor dem Spitzenspiel gegen den Tabellendritten der Volleyball-Landesliga, den RSV Borken IV, plagten den Trainer des TV Voerde Personalsorgen, Konstantin Anthis musste gleich auf mehrere Stammspielerinnen verzichten. Trotzdem schafften es die TVV-Damen gegen das motivierte, junge Team aus Borken in den Tiebreak und gewannen dadurch bei der 2:3-Niederlage zumindest einen Punkt.

Ungewohnte Aufstellung bei Voerde

Im ersten Satz musste sich das Team in der ungewohnten Aufstellung zunächst finden. Bis zum 15:15 verlief der Satz ausgeglichen, dann punktete Julia Ziegler am Aufschlag zum 19:15 und Voerde brachte den ersten Satz mit guten Netzaktionen nach Hause (25:21).

Denise Kirschke beeindruckt nach Einwechslung

Denise Kirschke wurde im zweiten Satz eingewechselt und beeindruckte den Gegner mit guten Angriffen. Trotzdem lief Voerde einem Rückstand hinterher, den Silke Jakobs mit guten Angaben auf 19:20 verkürzte. Mit etwas mehr Glück wäre der Satzgewinn möglich gewesen, aber Borken wehrte sich effektiv zum Satzausgleich (22:25).

Anke Mahneke setzt Angreiferinnen gut in Szene

Zu viele Aufschlagsfehler produzierten die Voerder Spielerinnen im dritten Satz. Auch im Angriff kam Voerde nicht direkt durch, obwohl Zuspielerin Anke Mahneke sich bemühte die Angreiferinnen in Szene zu setzen (18:25). Mit viel Elan und Spielfreude wehrte sich das ersatzgeschwächte TVV-Team im vierten Satz. Sophie Menn servierte zum 5:0, Nane Tyrann erhöhte auf 12:3. Mit dem Spielfluss wurden auch die Eigenfehler minimiert. Weil Borken trotzdem aufholte, nahm Trainer Anthis eine Auszeit (20:15) und brachte seine Damen noch einmal auf Kurs (25:16).

Borken nutzt die Gunst der Stunde

Damit war klar, dass das Spiel erst im Tiebreak entschieden wird. Bis zum 8:6 hatte Voerde noch die Nase vorn, wurde dann aber von guten Angaben überrollt und hatte dann zusätzlich Pech am Netz. Borken nutzte die Gunst der Stunde und gewann den entscheidenden Satz souverän (15:9) .Aufgrund der Niederlage gegen Borken und der Tatsache, dass die Spielgemeinschaft Werth/Bocholt schon eine Partie mehr ausgetragen hat, rutschte der TV Voerde auf Platz zwei in der Tabelle ab.

Nach einer ersten Enttäuschung konnten wir uns mit dem Punkt aber gut anfreunden Julia Ziegler - Landesliga-Volleyballerin des TV Voerde

„Nach einer ersten Enttäuschung konnten wir uns mit dem Punkt aber gut anfreunden“, sagte die Mannschaftsverantwortliche Julia Ziegler. „Uns haben viele wichtige Spielerinnen gefehlt und dafür haben wir ein gutes Spiel aufs Parkett gebracht. Einen Punkt gegen Borken muss man so erstmal holen.“ Jetzt haben die Volleyballerinnen erst einmal Winterpause. Am 13. Januar geht es dann gegen das Schlusslicht FS Duisburg im Rennen um den Aufstieg in die Verbandsliga.

TVV: Feierabend, Jakobs, Kirschke, Kotzur, Mahneke, Menn, Reinhard, Tyrann, Ziegler

