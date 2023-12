An Silvester wird das Läuferjahr in Voerde traditionell beendet.

Silvesterlauf Die Meldefrist für den Silvesterlauf in Voerde läuft ab

Voerde Nur noch am Mittwoch und Donnerstag läuft die Online-Anmeldung bei den Triminators des TV Voerde für den traditionellen Silvesterlauf.

Der TV Voerde macht darauf aufmerksam, dass Online-Meldungen für den diesjährigen Silvesterlauf am 31. Dezember nur noch am 27. und 28- Dezember über die Homepage der TVV-Triathleten www. triminators.tv-voerde.de vorgenommen werden können. Danach sind Nachmeldungen nur noch am Veranstaltungstag bis eine Stunde vor den Starts möglich, wobei dann allerdings eine Nachmeldegebühr von drei Euro erhoben wird.

Bambini eröffnen den Wettkampftag in Voerde

Bambini im Alter bis zu sieben Jahren starten am 31. Dezember um 12.45 Uhr über die Distanz von 500 Metern. Die Startschüsse für die Schüler (8 bis 16 Jahre über 1750 Meter) und die Jedermänner und -frauen (5 und 10 Kilometer) fallen um 13 Uhr. Nordic-Walker gehen zeitgleich auf ihre fünf Kilometer lange Strecke. Weitere Informationen (wie zum Beispiel die Streckenführung) sind ebenfalls auf der Homepage der Triminators zu finden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken Hünxe Voerde