Die SGP Oberlohberg steht vor dem Absturz in die Kreisliga C

Dinslaken Der frühere Bezirksligist aus Dinslaken muss immer wieder Hiobsbotschaften verdauen. Nächste schwere Verletzung am Mittwoch.

Gleich mit der frühen Wiederaufnahme der Meisterschaft im neuen Jahr sollte die Aufholjagd beginnen. Die Realität sieht anders aus bei der SGP Oberlohberg. Am Mittwoch kassierte der Fußball-B-Ligist beim TSV Bruckhausen II nach dem 2:4 gegen Mündelheims „Dritte“ schon die zweite Niederlage in 2024. Und musste dabei obendrein schon den zweiten Schwerverletzten registrieren. Bei der 3:8 (2:7)-Schlappe blieb Erik Kwapil zehn Minuten vor dem Ende nach einem Zweikampf mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Beim 28-Jährigen wird ein Bruch des Fußgelenks befürchtet.

Erik Kwapil (links) dürfte der SGP Oberlohberg länger fehlen. Foto: JOCHEN_EMDE/FFS / FUNKE Foto Services

Tobias Klima zieht sich beim Skifahren Kreuzbandriss zu

Die erste Hiobsbotschaft im neuen Jahr bekam Trainer Andreas Matyjaszek schon kurz nach der Hallen-Stadtmeisterschaft. Tobias Klima hatte bei den Titelkämpfen noch mit gekickt und sich dann in den Skiurlaub verabschiedet. Wo sich der SGP-Defensivakteur schließlich einen Kreuzbandriss zuzog. Für ihn ist die Saison definitiv gelaufen. Noch nicht ganz abschreiben will die Spielzeit hingegen trotz der immer größer werdenden Personalsorgen sein Coach. „Wir müssen noch gegen alle Mannschaften von unten spielen. Mit kompletter Mannschaft haben wir auch die Qualität, um unter die ersten Zehn zu kommen“, glaubt Matyjaszek.

Sieben Punkte Rückstand auf Viktoria Beeck auf dem ersten Nichtabstiegsplatz

Doch nicht nur wegen der Verletzungssorgen, sondern auch, weil Spieler immer wieder aus beruflichen Gründen ausfallen, ist an einen vollen Kader derzeit kaum zu denken. Die Lücke zu den Nichtabstiegsplätzen ist auch schon beträchtlich: Mit nur sieben Punkten auf der Habenseite haben die „Dörfler“ als 17. sieben Zähler Rückstand auf den 14. Viktoria Beeck.

Was Mut macht? Zumindest die zweite Hälfte in Bruckhausen, denn nachdem Matyjaszek nach der Pause mit Nour Eddine Bensfia und Robin Horstmann zwei Leistungsträger bringen konnte, die wegen des Jobs nicht von Anfang an zur Verfügung standen, waren die Oberlohberger, für die Yannik Hinke, Tobias Hallay und Ednan Yousuf trafen, ein ebenbürtiger Gegner. Genau das will die SGP auch am Samstag um 16 Uhr von Beginn an sein. Dann wartet an der heimischen Gärtnerstraße allerdings eine ganz schwierige Aufgabe. Es kommt der Tabellenzweite SV Beeckerwerth.

