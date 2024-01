Eishockey-Landesliga Dinslakener Kobras schnupperten an der Überraschung

Dinslaken Beim Spitzenreiter Grefrather EG stand Eishockey-Landesligist Dinslakener Kobras kurz vor einer Überraschung.

Damit hatten wohl nur die wenigsten Anhänger de Dinslakener Kobras gerechnet. Nach zuletzt mutlosen bis desolaten Auftritten in der Eishockey-Landesliga zeigte die Mannschaft ausgerechnet beim unangefochtenen Ligaprimus und haushohen Favoriten Grefrather EG eine couragierte Leistung und hätte mit ein wenig Glück durchaus einen Punkt mitnehmen können. Dass der Tabellenführer die Partie am Ende mit 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) für sich entscheiden konnte, war der Tatsache zu verdanken, dass die Dinslakener einmal mehr vor des Gegners Gehäuse zu harmlos blieben.

Leistungsträger fehlten den Dinslakener Kobras

Dennoch durfte der Dinslakener Anhang mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden sein, zumal die Voraussetzungen einmal mehr alles andere als gut waren. Erneut mussten die Dinalskener mit kleinem Kader anreisen, diverse Leistungsträger mussten auch in Grefrath passen.

Doch die verbliebenen Kobras hatten sich wohl vorgenommen, keinesfalls abgeschlachtet zu werden, und gingen von Beginn an engagiert zu Werke. Dennoch musste einem zu Beginn um die Truppe von Trainer Jörg Böhme angst und bange werden, denn Grefrath legte los wie die Feuerwehr und berannte das von Marvin Frenzel ausgezeichnet gehütete Gehäuse. Daher dauerte es nur bis zur 6. Spielminute, bis der Puck erstmals hinter Dinslakens Goalie einschlug. Brian Westerkamp hatte eine Kombination unhaltbar verwandelt.

Nadelstiche Richtung Grefrather Tor

Vielleicht fühlten sich die Hausherren mit dieser Führung etwas zu sicher, doch von nun an bekamen die Gäste mehr Spielanteile. In der eigenen Zone stabil, kreierten sie immer mehr Nadelstiche Richtung Grefrather Tor, doch im ersten Abschnitt schafften sie es nicht mehr, sich zu belohnen.

Dies sollte sich im Mitteldrittel ändern. Dass die Partie nun etwas verflachte und an Geschwindigkeit verlor, kam dem kleinen Kader der Kobras gerade recht, so dass sich nun auch die Spielanteile etwas zugunsten der Gäste verlagerten. Zwar konnte man keinesfalls von einer Dominanz reden, doch ab dem Mittelabschnitt wurde es eine Begegnung auf Augenhöhe. Lias Töbel war es dann in der 26. Spielminute vorbehalten, den Hausherren zu beweisen, dass man keinesfalls als Kanonenfutter angereist war. Bei diesem Spielstand rieb sich mancher Zuschauer verwundert die Augen. Den Gästen gab der Treffer nun noch mehr Rückenwind und sie spielten fortan munter mit.

Pierre Klein gelang der Anschlusstreffer

Nach einem Doppelschlag der Hausherren in der 54. und 55. Spielminute glaubten die meisten, die Partie sei bereits entschieden, doch Kevin Wabinski und Co. hatten sich noch nicht aufgegeben. Und als Kapitän Pierre Klein den Puck noch in der gleichen Spielminute zum 3:2-Anschlusstreffer in die Maschen jagte, keimte Hoffnung auf eine Überraschung auf.

Doch die Gäste konnten eine nachfolgende Überzahlsituation nicht für sich nutzen, und so musste Coach Böhme Goalie Frenzel zugunsten eines sechsten Feldspielers ziehen. Allerdings ging der Schuss nach hinten los: Ein geblockter Schlagschuss prallte ab Richtung Dinslakener Tor, ein Grefrather Stürmer reagierte am schnellsten und schob zum 4:2-Endstand in das verwaiste Gehäuse.

Spielerisch war Grefrath natürlich besser, aber kämpferisch und von der Einstellung her war das die richtige Antwort auf letzte Woche. Jörg Böhme, Trainer der Dinslakener Kobras.

Zwar mussten die Kobras ohne Punktgewinn die Heimreise antreten, konnten aber einige positive Erkenntnisse aus der Begegnung mitnehmen, die im weiteren Verlauf der Saison noch entscheidend sein können. Dinslakens Übungsleiter Jörg Böhme zeigte sich nach der Partie keinesfalls unzufrieden: „Ich habe einen guten Auftritt meiner Mannschaft gesehen. Nur zu Beginn hatte ich kein gutes Gefühl, weil der Phoenix mit großer Vehemenz auf unser Tor zugeflogen kam. Wir brauchten etwas Zeit, um uns auf den Gegner einzustellen, doch spätestens ab dem zweiten Drittel war es ein Spiel auf Augenhöhe. Für diesen kleinen Kader war das eine Top-Leistung. Spielerisch war Grefrath natürlich besser, aber kämpferisch und von der Einstellung her war das die richtige Antwort auf letzte Woche.“

Nachholspiel in Rheine

A>m kommenden Freitag müssen die Kobras zum Nachholspiel in Rheine antreten. Spielbeginn ist um 21 Uhr. Zwei Tage später beenden die Dinslakener ihre Vorrunde mit dem Heimspiel gegen die Zweitvertretung der Hammer Eisbären. Das erste Bully fällt am Sonntag um 19 Uhr.

Tore: Grefrath: Westerkamp, Alves De Lima, Lüdke, Cychowski; Dinslaken: Töbel, Klein.

Strafminuten: Grefrath 34, Dinslaken 9.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken Hünxe Voerde