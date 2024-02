Dinslakener Kobras suchen ihre Chance im ersten Halbfinale

Gegen Bergkamen mussten Daniel Pleger (r.) und die Dinslakener Kobras in der Hauptrunde der Eishockey-Landesliga zwei hohe Niederlagen einstecken.

Dinslaken Im ersten Play-off-Halbfinale der Eishockey-Landesliga suchen die Dinslakener Kobras beim Favoriten in Bergkamen ihre Chance.

Wenn am Samstag um 17.30 Uhr in Bergkamen der Puck zum ersten Bully im Play-off-Halbfinale zwischen den Grizzlys und den Kobras fällt, dürfen sich die Dinslakener durchaus als Außenseiter bezeichnen lassen. Denn sie sind an diesem Abend beim Top-Team der Eishockey-Landesliga zu Gast, und die Chancen auf einen Sieg könnten höher sein.

Kobras können für jeden Gegner gefährlich sein

Der Ligaprimus hatte schon vor Beginn der Saison prophezeit, dass man Großes vorhat, und die Bergkamener haben Wort gehalten, als sie an ihrem letzten Spieltag die Grefrather EG mit 3:2 in die Schranken wiesen. Doch auch die Böhme-Truppe hat gezeigt, dass man für jeden Gegner gefährlich sein kann, wenn man als geschlossene Einheit auftritt.

Zwei hohe Niederlagen in der Hauptrunde

Das Fehlen der drei Unterschiedsspieler Marvin Frenzel, Florian Spelleken und Pierre Klein schmerzt zwar sehr, doch nun gilt es für den Rest der Truppe, deren Aufgaben mit zu übernehmen und für jeden seiner Mitspieler zu kämpfen. In der Hauptrunde mussten die Dinslakener zwei Niederlagen von 1:6 und 2:6 einstecken, doch wer in Bergkamen dabei war, hat gesehen, dass die Kobras damals zu spät ins Spiel kamen. Sonst wäre unter Umständen mehr möglich gewesen.

Wir sind nicht unbedingt der Favorit. Aber chancenlos sind wir auch nicht. Jörg Böhme, Trainer der Dinslakener Kobras.

Coach Böhme sagt über die Chancen seiner Mannschaft im Halbfinale: „Wir sind nicht unbedingt der Favorit. Aber chancenlos sind wir auch nicht. Sollten die Kranken wieder einigermaßen belastbar sein und wir die Einstellung und den Siegeswillen aus der letzten Woche mitnehmen, könnte etwas dabei herausspringen. Die Stimmung im Team ist jedenfalls top. Jetzt wollen wir mehr Playoff-Spiele. Natürlich ist es sehr schade, dass unsere drei besten Spieler nicht mit von der Partie sein werden. Deshalb muss jetzt jeder andere etwas mehr Verantwortung übernehmen. Wir freuen uns riesig, im Aufstiegsjahr trotz vieler Personalprobleme so weit gekommen zu sein. Es hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass wir so weit kommen. Wir versuchen jedenfalls, so lange wie möglich auf dieser Welle zu reiten.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken Hünxe Voerde