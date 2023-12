Dinslakener Kobras zeigen in Herne zwei Gesichter

Dinslaken 174 Fans sahen ein Landesliga-Eishockeyspiel zwischen dem Herner EV 1b und den Dinslakener Kobras mit zwei verschiedenen Gesichtern.

174 Zuschauer sahen am Freitagabend ein Landesliga-Eishockeyspiel zwischen der Zweitvertretung des Herner EV und den Dinslakener Kobras mit zwei grundverschiedenen Gesichtern - und einem schlechten Ende für die Gäste, die in der Verlängerung mit 2:3 (0:0, 0:2, 2:0, 0:1) verloren.

Dinslakener Kobras dominieren im ersten Drittel

Im ersten Abschnitt waren die Kobras dominant und erarbeiteten sich Chance um Chance. Für die meisten Zuschauer war es nur eine Frage der Zeit, wann die Dinslakener in Führung gehen würden, doch es sollte anders kommen. Trotz aller Bemühungen wollte die Scheibe in den ersten zwanzig Minuten nicht über die Herner Torlinie, was zum einen am gut aufgelegten Sören Werth im Herner Kasten lag, zum anderen daran, dass die Dinslakener in einigen Situationen vor dem gegnerischen Gehäuse zu umständlich agierten, und etwas Pech kam auch dazu.

Julian Stevens trifft den Außenpfosten

Bezeichnend dafür war der Schuss von Julian Stevens nach neunzig Sekunden, der an den Außenpfosten knallte. Überhaupt schien der Pfosten ein Freund des Herner Eishockeys zu sein, mindestens dreimal im Verlaufe der Partie verhinderte er einen Dinslakener Treffer. Da Marvin Frenzel im Eröffnungsdrittel zudem nahezu arbeitslos war, endeten die ersten zwanzig Minuten 0:0. Dies sollte sich allerdings im Mittelabschnitt ändern.

Zunächst das gleiche Bild: Wütend anrennende Dinslakener Kobras und tapfer verteidigende Herner Akteure. Dann aber sollte sich das Spielgeschehen um 180 Grad drehen. Allerdings bedurfte es dazu einer doppelten Dinslakener Unterzahl, ehe die Hausherren in Führung gingen.

Konter überhastet vergeben

Diese Führung setzte bei den Grün–Weißen Kräfte frei, so dass sie von nun an die Regie übernahmen und die Dinslakener nur noch sporadisch zu Kontergelegenheiten kamen, die aber entweder überhastet vergeben oder von der Herner Defensive vereitelt wurden. Marvin Frenzel konnte sich über mangelnde Beschäftigung nicht beklagen. Die mitgereisten Dinslakener Fans waren nicht mehr verwundert, als Luca Schöpf kurz vor Ende des Drittels das 2:0 nachlegte.

Auch im Schlussabschnitt ließ der Druck der Hausherren nicht nach, ehe die Dinslakener kurz vor Schluss doch noch aufdrehten. Kevin Porsch brachte seine Farben nach 55:31 Minuten erstmals auf die Anzeigetafel und keine zwei Minuten später war es Daniel Pleger, der nach fünf Jahren Abwesenheit sein erstes Ligaspiel der Saison bestritt, mit einem platzierten halbhohen Schuss in die linke Torhüterecke den 2:2-Ausgleich herstellte. Dabei blieb es bis zum Ende der sechzig Spielminuten.

Entscheidung in der 64. Minute

Die Overtime dauerte bis zur 64. Spielminute, als Verteidiger Tim Happe aus dem Gewühl heraus Marvin Frenzel mit einem Schuss ins linke Kreuzeck überwinden konnte.

Ich finde, die Punkteteilung geht anhand des Spielverlaufes genauso in Ordnung. Jörg Böhme, Trainer der Dinslakener Kobras.

„Ich finde, die Punkteteilung geht anhand des Spielverlaufes genauso in Ordnung“, befand Dinslakens Coach Jörg Böhme nach dem Spiel. „Nach dem ersten Abschnitt hätten wir eigentlich mit 5:0 führen müssen, die Jungs haben eine super Laufbereitschaft und Einsatz aufs Eis gebracht. Für mich war dies die beste Leistung der Saison, nur haben wir uns nicht mit Treffern belohnen können. Im Anschluss war Herne drückend überlegen, aber in der Schlussphase haben wir nochmal den Dreh gekriegt und sind zurückgekommen. Daher glaube ich, dass wir uns diesen einen Punkt durchaus verdient haben.“

Jetzt geht es für die Dinslakener am Sonntag nach Moers. Ob man sich dort für die 4:8-Heimschlappe revanchieren kann, können Interessierte ab 18 Uhr in der Moerser Eissporthalle verfolgen. Apropos Spielansetzung: Für die mangels Schiedsrichter ausgefallene Partie der Kobras in Rheine ist ein Ersatztermin gefunden worden. Am Freitag, 26. Januar, können Kobrafans ihre Mannschaft ab 21 Uhr anfeuern.

