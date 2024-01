Dinslakener Profiboxer Ugur Kadam steigt wieder in den Ring

Dinslaken Am kommenden Samstag steigt der Dinslakener Profiboxer Ugur Kadam nach einer fast zweijährigen Pause wieder in den Boxring.

Am kommenden Samstag steigt der Dinslakener Profiboxer Ugur Kadam nach einer fast zweijährigen Pause wieder in den Boxring. Bei der Veranstaltung von Universum Boxpromotion in der Motorworld Halle in Köln tritt der vom ehemaligen Duisburger Weltranglistenboxer Yusuf „Zaza“ Kangül im Ugro-Boxteam trainierte Dinslakener im Cruisergewicht bis 90,72 Kilo gegen Frank Rojas aus Venezuela an. Rojas konnte 25 seiner 35 Kämpfe siegreich gestalten und dabei 24 Mal als K.o.-Sieger den Ring verlassen.

Der Kampf ist eine hohe Messlatte für Kadam, der alle seine sechs Profikämpfe gewinnen konnte. Sollte Kadam als Sieger den Ring verlassen, wird er damit den Wiedereinzug und eine gute Platzierung in der Weltrangliste erhalten, dafür hat er sich mit seinem Trainer monatelang vorbereitet.

