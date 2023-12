Dinslakener Tänzerinnen glänzen bei der Weltmeisterschaft

Dinslaken Bei der Weltmeisterschaft im Jazz, Modern & Contemporary Dance glänzten Tänzerinnen des TSV Kastell Dinslaken in fünf Bereichen.

Bei der Weltmeisterschaft im Jazz, Modern & Contemporary Dance im belgischen De Panne glänzten Tänzerinnen des TSV Kastell Dinslaken in insgesamt fünf verschiedenen Bereichen. In der Jugend hatte sich der Verein für vier verschiedene Disziplinen qualifiziert.

Das Jazz-Duo mit Romy Elisa Rubbert und Lena Hermes erreichte den 37. Platz. Foto: NRZ

Den Auftakt für das Dinslakener Team machte das Jazz-Duo mit Romy Elisa Rubbert und Lena Hermes und erreichte den 37. Platz. Die Formation und Small-Group „Sunshine“ startete gleich dreimal: zunächst als Jazz-Small-Group, mit einer Performance zu „Candyman“ sicherte sie sich den 39. Platz.

Laute Schreie und synchrone Hebefiguren

Mit der Formation „Sunshine“ im Modern Dance gelang es den Mädchen dann, sich mit Ihrer ausdrucksstarken Choreographie zu „Do you hear me“ den 21. Platz zu sichern. Ihre tänzerischen Bewegungen symbolisierten dabei thematisch die Verzweiflung der Tänzerinnen darüber, dass eine von ihnen sie nicht hören wollte. Laute Schreie und synchrone Hebefiguren untermauerten ihre Darbietung.

Modern-Dance-Interpretation des Schwanensee-Balletts

Extravagant wurde es mit der Modern-Dance-Interpretation des Schwanensee-Balletts zum Titel „Broken Wings“ durch die Small-Group. Hier schafften es die Mädchen, den 22. Platz von mehr als 50 Teilnehmern zu belegen.

Bemerkenswert war auch die erstmalige Teilnahme der Dinslakener Formation „Maravilla“ an einer Weltmeisterschaft. Foto: NRZ

Bemerkenswert war auch die erstmalige Teilnahme der Dinslakener Formation „Maravilla“ an einer Weltmeisterschaft. In der Kategorie Modern Children zeigten die jungen Tänzerinnen ihre Choreographie zum Titel „Cabaret Aspirateur”, in der die Mädchen zum Leben erweckte Puppen versinnbildlichten. Ihre Präsentation wurde in dem Wettbewerberfeld von 13 Teilnehmern mit dem achten Platz honoriert.

