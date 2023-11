Dinslakener TG Blau-Weiß schafft in Gladbach nur ein Remis

Dinslaken Für die Dinslakener ist zum Start in der 1. Verbandsliga mehr drin. Doch zwei einkalkulierte Einzel gehen knapp an die Gladbacher.

Am Samstagmittag fiel für die erste Herrenmannschaft der Dinslakener Tennisgemeinschaft Blau-Weiß der Startschuss für die diesjährige Winterhallenrunde. In der zweithöchsten Spielklasse, der ersten Verbandsliga, bekamen es die DTG-Herren zum Saisonauftakt mit dem Gladbacher HTC II zutun. Zu Gast in Gladbach lieferten sich beide Mannschaften ein ausgegliches Duell auf Augenhöhe und trennten sich am Ende mit 3:3-Unentschieden.

Pfeiffer unterliegt ganz knapp im Match-Tiebreak

Nachdem sich der an Position eins gesetzte Dominik Pfeiffer in seiner Partie gegen den Niederländer Maico Egbers zunächst denkbar knapp mit 7:6, 4:6 und 8:10 im Matchtiebreak geschlagen geben musste, setzte sich Joris Bodin an Position zwei mit 6:1, 6:7 und 10:5 im Matchtiebreak durch. Auch im dritten Einzel begegneten sich Luuk Van Randtwijk und Sharif Vossen auf Augenhöhe und gingen über die volle Distanz. Nachdem sich van Randtwijk im ersten Durchgang mit 3:6 geschlagen geben musste, schaltete dieser im Anschluss einen Gang höher und sicherte sich Satz zwei souverän mit 6:1. Im entscheidenden Matchtiebreak hatte der Dinslakener dann jedoch mit 11:13 erneut knapp das Nachsehen.

Der Hünxer Moritz Borges holte in Gladbach den zweiten Einzelpunkt für die DTG. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Der an vier gesetzte Moritz Borges gewann sein Einzel gegen Torsten Ungricht mehr oder weniger problemlos. Nach 2:5 Rückstand im ersten Satz startete Borges sein Comeback, gab kein Aufschlagspiel mehr ab und sicherte sich den Durchgang mit 7:5. Auch im zweiten Satz ließ der Dinslakener nichts anbrennen, gewann diesen mit 6:4 und sorgte damit für ein 2:2-Unentschieden nach der Einzelrunde.

Heimspiel gegen Budberg Am Samstag, 2. Dezember steht für die DTG Blau-Weiß das erste Heimspiel auf dem Programm. Dann kommt um 14 Uhr der SV Budberg. Das Team aus Rheinberg verlor zum Auftakt in Duisburg beim DSC Preußen mit 2:4.

Die Doppel werden nicht mehr gespielt

Im Anschluss einigten sich beide Mannschaften dann darauf, die Doppel nicht mehr auszuspielen und die Punkte entsprechend aufzuteilen, was schließlich den 3:3-Endstand bedeutete. „Insgesamt ist der Spieltag für uns ein bisschen unglücklich gelaufen. Luuk und ich haben unsere Einzel knapp verloren, womit vorher nicht unbedingt zu rechnen war, sodass es am Ende nur zu einem Unentschieden gegen einen vermeintlich mittelklassigen Gegner gereicht hat“, erklärte Routinier Dominik Pfeiffer nach der Partie.

Insgesamt ist der Spieltag für uns ein bisschen unglücklich gelaufen. Dominik Pfeiffer, Spitzenspieler der Dinslakener Herren.

Partie gegen Babcock schon nach den Einzeln entschieden

Weniger erfreulich lief der Saisonauftakt hingegen für die Zweitvertretung der DTG Blau-Weiß. Zu Gast beim TC Babcock unterlag die DTG-Reserve sang- und klanglos mit 0:6. Nachdem sich Marcel Bettges an Position eins mit 1:6 und 4:6 geschlagen geben musste, verlor auch Luca Jankovic an zweiter Stelle deutlich mit 0:6 und 6:7. Auch für Mannschaftsführer Lennart Mitschker (1:6/2:6) und Eugen Evdomikov (1:6/1:6) gab es nichts zu holen, sodass die Partie bereits nach den Einzeln vorentscheiden war. Auch in den anschließenden Doppeln hatten die Dinslakener nach Nachsehen. Im ersten Doppel unterlag die Paarung Jankovic/Mitschker knapp mit 0:6; 6:3 und 3:10 im Matchtiebreak und auch für Bettges/Evdomikov (0:6/1:6) gab es nichts zu holen. „Auch wenn die Ergebnisse am Ende Recht deutlich aussehen, waren die einzelnen Spiele gefühlt etwas knapper. Trotzdem war es auch ein starker Gegner, gegen den man durchaus verlieren kann“, lautete das Fazit des Mannschaftsführers.

Marcel Bettges aus der DTG-Reserve verlor an Position eins in zwei Sätzen. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken Hünxe Voerde