„Ein wahrer ,Knappe‘“: VfB Lohberg würdigt Kriener

Dinslaken Mit Bestürzung reagiert der Vorstand des VfB Lohberg auf den Tod des Ehrenpräsidenten Karl-Heinz Kriener, der mit 80 Jahren verstarb.

Mit großer Trauer und in tiefer Betroffenheit reagiert der Vorstand des VfB Lohberg auf den Tod Karl-Heinz Krieners. „Mit Bestürzung habe ich vom Tod unseres Ehrenpräsidenten erfahren“, sagt Vereinsvorsitzender Nils Heinze. „Ich hatte die Ehre, Karl-Heinz noch in seiner Tätigkeit als Präsident kennenzulernen und auch in seiner späteren Rolle als Ehrenpräsident, als ich mit ihm die Turnierleitung für das Erich-Laskawi-Turnier übernehmen durfte. Er gehörte auch zu den ersten Gratulanten, als ich im Jahr 2021 zum ersten Vorsitzenden gewählt wurde, und bot an, uns jederzeit zu unterstützen, wenn wir Hilfe benötigen. Das zeichnete ihn als Persönlichkeit aus, dass er immer zur Stelle war, wenn man ihn brauchte, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Was man sich heute kaum vorstellen kann, ist, dass jemand ein Ehrenamt in einem Verein ein Vierteljahrhundert lang ausübt. Der Dank dafür, dass der VfB Lohberg immer noch existiert, und die Anerkennung für seinen geleisteten Einsatz gebühren Karl-Heinz und seiner Familie, die all die Jahre hinter ihm stand. Wir haben mit Karl-Heinz nicht nur unseren Ehrenpräsidenten verloren, sondern einen wahren ,Knappen‘.“

Nils Heinze, Vorsitzender des VfB Lohberg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Im August 2023 hatte Kriener noch seinen 80. Geburtstag gefeiert. Die Eheleute Karl-Heinz und Doris Kriener feierten am 19. Dezember 2020 die Goldene Hochzeit. „Mit großer Bestürzung habe ich erfahren, dass der Ehrenpräsident unerwartet von uns gegangen ist“, so Niklas Schneider, Beisitzer im VfB-Vorstand. „Am Heiligabend hatten wir noch Kontakt. Ich habe Karl-Heinz Kriener als guten Ratgeber erlebt, aber auch als streitbaren Menschen im positiven Sinne. Für sein Engagement für den VfB Lohberg habe ich immer Respekt empfunden, das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Er hat geprägt wie kein anderer.“

Niklas Schneider, Beisitzer im Vorstand des VfB Lohberg. Foto: NRZ

Die Beerdigung findet am Donnerstag, 18. Januar, um 13 Uhr auf dem Waldfriedhof Oberlohberg in der Aussegnungshalle statt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken Hünxe Voerde