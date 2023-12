Ex-Nationalspieler wird Trainer beim TV Jahn Hiesfeld

Dinslaken Der TV Jahn Hiesfeld hat sich die Dienste eines ehemaligen Hockey-Nationalspielers gesichert. Er soll die Teams mit weiterentwickeln.

Der TV Jahn Hiesfeld hat sich die Dienste eines ehemaligen Hockey-Nationalspielers gesichert: Markku Slawyk soll ab sofort „eine Schlüsselrolle in der Weiterentwicklung der Hockeymannschaften des Vereins einnehmen“, heißt es in einer Mitteilung der „Veilchen“. Der 61-Jährige ist Diplomsportwissenschaftler, Diplom-Hockey-Trainer und Diplom-Sportmanager.

Markku Slawyk ist in Finnland geboren

Markku Slawyk, in Finnland geboren, hat eine beeindruckende Karriere im deutschen Hockeysport hinter sich. Nach seinem Wechsel nach Deutschland im Jahr 1966 und der Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft im selben Jahr spielte er bis 1986 für den RTHC Bayer Leverkusen und anschließend für den Uhlenhorster HC in Hamburg. Sein Talent führte ihn bereits 1982 zum Gewinn der Juniorenweltmeisterschaft in Kuala Lumpur mit der deutschen Mannschaft.

Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 1984

Slawyks internationale Erfolge setzten sich fort, als er 1983 mit der deutschen Mannschaft den dritten Platz bei der Europameisterschaft in Amstelveen erreichte und als Stammspieler an den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles teilnahm und dort mit dem Team erst im Finale gegen Pakistan verlor. Höhepunkte seiner Karriere waren die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft 1986 in London und der Sieg bei der Champions Trophy 1986.

Trainer in Hamburg und bei Jugendnationalmannschaften

Nach seiner erfolgreichen Spielerkarriere widmete sich Slawyk dem Trainerberuf und erlangte diverse Qualifikationen, darunter das Diplom des Hockey-Trainers an der DOSB-Trainerakademie Köln. Er sammelte Erfahrung als hauptamtlicher Trainer beim UHC Hamburg und Klipper Hamburg, bevor er verschiedene Funktionen im Hockey-Verband übernahm. Ab 2007 arbeitete er als Co-Trainer für die Jugendnationalmannschaften der weiblichen Jugend U18 und ab 2009 als Bundestrainer der weiblichen U16 und U18 des DHB.

Slawyk entwickelt einen Leitfaden für Trainer

Markku Slawyk soll beim TV Jahn Hiesfeld eine bedeutende Rolle übernehmen, indem er Trainerschulungen leitet, Trainer beobachtet und ein sportliches gruppenübergreifendes Konzept sowie einen Leitfaden für Trainer, Co-Trainer und Trainerhelfer entwickelt. „Sein reicher Erfahrungsschatz und seine fachliche Expertise werden dazu beitragen, die Hockeyabteilung auf ein neues Niveau zu heben“, sind die .Hiesfelder Verantwortlichen überzeugt.

