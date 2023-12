Formation aus Voerde wird Fünfte bei der Weltmeisterschaft

Voerde Die Weltspitze des Jazz-, Modern/Contemporary Dance traf sich zur WM in De Panne. Die Gruppe „Champagne“ aus Voerde wurde Fünfte.

Die Weltspitze des Jazz-, Modern/Contemporary Dance traf sich zur Weltmeisterschaft im belgischen De Panne. Mit dabei war die Formation „Champagne” vom 1. Voerder Tanzsportclub Rot-Weiß. Sie tanzte in der Kategorie Small-Group Adults II.

Gemeinsam mit Trainerin Ljalja Horn-Ivanisenko wurde in den Wochen zuvor intensiv an der Choreographie gearbeitet. Trotz großer Aufregung war die Stimmung in der Gruppe ausgeglichen und gut. Durch Krankheitsausfälle und Verletzungen musste immer wieder die Choreographie angepasst und konnte nicht immer in voller Besetzung trainiert werden.

Weltmeister kommt aus Slowenien

„Die Frauen von Champagne haben sehr gut getanzt“, so Trainerin Horn-Ivanisenko. Die Konkurrenz war stark. Deshalb kann sich Champagne über den fünften Platz freuen. Der Goldmedaille ging an die Mannschaft Jam Ladies aus Slowenien.

Glücklich über die Platzierung und die erfolgreiche Teilnahme, geht es nun für Ina Schneiders, Annika Lucahsen, Sarah Schwarzer, Carina Raffai, Jessica Prellinger, Katja Güney, Maike Krämer und Mona Maslowski in die Weihnachtspause, bevor im nächsten Jahr an einer neuen Choreographie gearbeitet wird.

