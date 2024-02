Frauen des TV Voerde können einen großen Sprung machen

Voerde/Dinslaken Mit einem Sieg über Viktoria Bochum könnten sich die Voerder Tischtennis-Damen an der Spitze der NRW-Liga absetzen.

In der Tischtennis-NRW-Liga stehen die Frauen des TV Voerde mit zwei Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz. Dabei haben sie noch ein Spiel weniger auf dem Konto und könnten sich daher mit einem Sieg absetzten. Ihr Nachholspiel am Freitag (19.30 Uhr) gegen die DJK Viktoria Bochum wollen die Voerderinnen auch deshalb unbedingt gewinnen.

Bochum steht als Tabellendritter allerdings auch weit oben in der Tabelle. „Es wird mit Sicherheit, wie eigentlich bei allen unseren Spielen, wieder umkämpft werden. Natürlich wollen wir wieder gewinnen und die Spitzenposition damit festigen“, sagt Mannschaftsführerin Iris Herrmann. Für die Aufgabe am Freitag treten die Voerderinnen in voller Besetzung an. Im Falle eines Sieges hätte der TVV bei noch vier ausstehenden Partien ein ordentliches Polster von vier Punkten.

