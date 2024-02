Friedrichsfelder erkämpft sich den Bezirksmeistertitel

Voerde Die SV 08/29 Friedrichsfeld stellte bei den Judo-Bezirksmeisterschaften in Möchengladbach einen Sieger und drei Vizemeister.

Sieben Kämpfer der SV 08/29 Friedrichsfeld gingen bei den Judo-Bezirksmeisterschaften ihrer Altersklassen in Mönchengladbach auf die Matte. Bei der U11 schieden Noel Bildt (bis 37 Kilo, zwei Niederlagen) und Maxi Sluka (bis 34 Kilo, zwei Siege, zwei Niederlagen) trotz guter Leistungen vorzeitig aus.

Besser lief es für Daniel Zhanizakov (bis 25 kilo), der sich mit drei Siegen bis ins Finale vorkämpfte. Auch dort überzeugte er zunächst und lag nach Punkten vorne, bevor er durch eine kurze Unachtsamkeit in einen Haltegriff geriert und verlor.

Ganz oben aufs Treppchen schaffte es Jonas Drewes (bis 37 Kilo). Er zeigte in seinen vier Kämpfen überragende Leistungen und bezwang seine Kontrahenten souverän, mit teils fulminanten Ippons. Bei der U18 ging Tim Kuiper (bis 73 Kilo) erstmals in der neuen Altersklasse an den Start. Nach einem Sieg und zwei Niederlagen musste er sich vorzeitig geschlagen geben.

Thilo Wentzel (bis 81 Kilo, zwei Siege, eine Niederlage) und Nico Puschmann (bis 60 Kilo, drei Siege, eine Niederlage) erkämpften sich jeweils die Silbermedaille. Beide wussten vor allem durch taktisch kluges Judo zu überzeugen und konnten die Trainingsinhalte der vorherigen Wochen perfekt in die Praxis umsetzen. Die Vizemeisterschaften sind außerdem die Qualifikation zur Westdeutschen Meisterschaft. Cheftrainer Hubert Swiech zeigte sich insgesamt sehr zufrieden mit den Leistungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken Hünxe Voerde