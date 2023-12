Güzel freut sich bei 08/29 Friedrichsfeld II über die Pause

Voerde Der Trainer des Fußball-B-Ligisten SV 08/29 Friedrichsfeld II hofft nach dem abschließenden 2:2 gegen Wesel auf mehr Personal in 2024.

In ihrem letzten Spiel vor dem Weihnachtsfest teilten sich die Fußballer der SV 08/29 Friedrichsfeld II die Punkte mit dem Gegner. In der Kreisliga B trennte sich die Mannschaft von Kadir Güzel mit 2:2 (0:0) vom Weseler SV. „Am Ende war das Unentschieden gerecht“, resümierte Güzel das Spiel der beiden abstiegsbedrohten Mannschaften.

Yusuf Yener trifft nach der Pause zur Führung

Sein Team hätte in der ersten Halbzeit bereits den Deckel drauf machen sollen, so der Übungsleiter, die Friedrichsfelder hätten ihre Vorteile und Chancen nicht ausgenutzt, sodass es schließlich ohne Tore in die Halbzeit ging. Kurz nach der Pause folgte jedoch der Befreiungsschlag für die Gäste aus Voerde. Yusuf Yener netzte den Ball in der 47. Minute ein. Doch nur zwei Minuten später setzte auch Wesel nach und konnte durch David Schwarz ausgleichen (49.). In der Schlussphase der Partie ließ Kevin De Groodt die Friedrichsfelder erneut jubeln und brachte die Mannschaft zum zweiten Mal in Führung (81.). Marc Haubruck vom Weseler SV traf allerdings in der 89. Minute noch zum Endstand.

Wir waren in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft und haben schließlich nach der Pause das Heft aus der Hand gegeben. Kadir Güzel, Trainer der SV 08/29 Friedrichsfeld II.

„Wir waren in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft und haben schließlich nach der Pause das Heft aus der Hand gegeben“, erklärte Kadir Güzel, „wir haben nicht an die erste Hälfte angeknüpft und unsere Chancen zu fahrlässig behandelt“. Alleine die Chancen betrachtet, hätte seine Mannschaft einen Sieg verdient gehabt, sagte Güzel: „Doch was man vorne nicht macht, bekommt man hinten rein“, analysierte der Übungsleiter.

Friedrichsfeld jede Woche mit einer neuen Mannschaft

Hünxe holt Dreier Ligakonkurrent STV Hünxe setzte sich zum Jahresabschluss zu Hause mit 2:1 (2:1) gegen die DJK Hüthum-Borghees durch. Die Gäste gingen nach zehn Minuten in Führung, die allerdings nicht lange währte. Moritz Borges erzielte erst den Ausgleich (15.) und sorgte dann noch vor der Pause für den Endstand. Der STV schob sich damit auf den dritten Platz vor, hat aber auch schon drei Partien mehr absolviert als der Vierte aus Bienen.

Die zweite Mannschaft aus Friedrichsfeld verabschiedete sich nach dem Spiel in die Winterpause. „Wir sind froh, dass wir jetzt Pause haben“, so Güzel, „wir stehen jede Woche mit einer neuen Mannschaft auf dem Platz, weil wir immer so viele Ausfälle haben, da tut uns die Winterpause nun sehr gut, um uns zu erholen und Kraft zu tanken“.

SV 08/29: Frank, Ondra, Öncül, Siegel, Zhejani (46. Yener), De Groodt (88. Batik), Ziehm, Temin (67. Paus), Hirsch, Schröder, Acar.

