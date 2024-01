Handball-Oberliga Hiesfeld/Aldenrade vor Top-Duell: Was der Trainer fordert

Dinslaken Im Hinspiel überraschte Handball-Oberligist HSG Hiesfeld/Aldenrade gegen Haan. Trainer Kirchner erklärt, wie der erneute Coup gelingt.

Die Handballer der HSG Hiesfeld/Aldenrade stehen in der Oberliga am Wochenende vor ihrer vermeintlich schwersten Aufgabe der laufenden Saison. Nach dem überraschenden 24:21-Erfolg gegen den Tabellenzweiten Mettmann-Sport vom vergangenen Samstag gastiert die Mannschaft von Trainer Kevin Kirchner am Sonntagmorgen (11.15 Uhr) beim Tabellenführer DJK Unitas Haan.

Um dort nicht unter die Räder zu geraten, gilt es laut Kirchner insbesondere, den Schwung aus der Vorwoche mitzunehmen: „Haan ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als Mettmann. Sie sind sehr erfahren, stehen nicht umsonst so weit oben und werden nach dem Ergebnis im Hinspiel sicher nicht nochmal den Fehler machen, uns zu unterschätzen. Für uns wird es in erster Linie darauf ankommen, defensiv stabil zu stehen, das Spiel so lange wie möglich offenzuhalten und das Positive aus dem Mettmann-Spiel mitzunehmen.“

HSG Hiesfeld/Aldenrade kann befreit aufspielen

Im Hinspiel setzten sich die Hiesfelder völlig überraschend durch und bescherten der DJK ihre erste und bis dato einzige Saisonniederlage. Völlig chancenlos sieht der HSG-Coach seine Mannschaft daher zwar nicht, bleibt aber dennoch realistisch und blickt dem Spiel gelassen entgegen: „Wir gehen natürlich als klarer Außenseiter in die Partie, können aber befreit aufspielen und haben nichts zu verlieren. Ich wünsche mir schon, dass die Einstellung stimmt und wir versuchen, Haan zu ärgern, viel wichtiger ist es aber, dass wir das Spiel gegen Lobberich nächste Woche gewinnen.“

Personell stehen Kirchner am Sonntag nahezu alle Türen offen. Bis auf Ersatzkeeper Finn Frenk, der verletzungsbedingt ausfallen und von Jan Vorwerk vertreten wird, steht der gesamte HSG-Kader zur Verfügung.

