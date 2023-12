ID-Judoka des Budokan Hünxe gewannen Medaillen

Hünxe Beim Nihon Dutch Open Shenshu Turnier in Venray traten mit dem 1. Budokan Hünxe vier weitere Vereine aus NRW an.

Beim Nihon Dutch Open Shenshu Turnier in Venray traten mit dem 1. Budokan Hünxe vier weitere Vereine aus NRW an. Bei dem erstmals unter Federführung der EJU unter dem Motto „EJU get together in Venray“ stattfindenden Turnier starteten ca. 300 Judoka aus 25 Nationen, unter anderem Brasilien und Japan.

Die zehn ID-Judoka aus Hünxe erkämpften sich viermal Gold durch Justin Blöhm, Lennart Klaus sowie Andrea Kuhne und Bastian Wind.





Raphael Wander, Niko Klein-Allermann, Thorben von Kneten, Björn Kamps, Timo Karmasch und Stefanie Drescher sicherten sich die Bronzemedaille.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken Hünxe Voerde