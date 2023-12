Jugend spielt die Mini-EM bei der JSG Hiesfeld/Aldenrade

Dinslaken Vor der EM 2024 veranstaltet der Deutsche Handball-Bund eine Mini-EM. Bei der JSG Hiesfeld/Aldenrade spielt eine Hauptrundengruppe.

Im Rahmen der Handball-Europameisterschaft 2024 veranstaltet der Deutsche Handball-Bund eine Mini-EM, an der jeder Landesverband teilnimmt. Im Handball Nordrhein haben sich 24 Vereine angemeldet, um mit ihren E-Jugend-Mannschaften die Mini-EM nach dem Spielplan der Männer-EM auszutragen spielen.

JSG Hiesfeld/Aldenrade vertritt die Niederlande

Jeder Verein ist einem Land zugeordnet worden, die Mannschaften sind mit T-Shirts und Fanmaterial der Länder ausgestattet. Der Handballkreis Rhein-Ruhr ist vertreten mit den Niederlanden, die von der JSG Hiesfeld/Aldenrade vertreten werden. In der Vorrunde konnte sich die JSG als Gruppenzweiter für die Hauptrunde qualifizieren.

Hauptrundengruppe A in Hiesfeld

Die JSG Hiesfeld/Aldenrade richtet in den beiden Hallen der Gustav-Heinemann-Schule in Hiesfeld die Hauptrundengruppe A aus. Gespielt wir am Samstag von 13.30 bis 17.30 Uhr. Teilnehmer sind neben der JSG Hiesfeld/Aldenrade (für die Niederlande) der MTV Köln (für Rumänien), die HSG Marienheide/Müllenbach (für die Schweiz), der SV Freilingsdorf (für Montenegro), die HSG Siebengebirge (für Österreich) und die Bergische Panther (für Nordmazedonien). Im Jeder-gegen-Jeden-Modus werden zwei Teilnehmer für das Halbfinale gesucht.

Nationalhymnen vor jedem Spiel

Vor jedem Spiel werden die Spieler der Mannschaften durch Hallensprecher Uwe Faltin einzeln aufgerufen, danach werden Nationalhymnen der repräsentierten Länder gespielt – wie bei der EM der Erwachsenen. Die Vereine haben ihren Spielerinnen und Spielern die zu vertretenden Länder in den Trainingseinheiten näher gebracht, damit sie „ihr Land“ entsprechend kennenlernen.

