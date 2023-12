Dinslaken Die Weihnachtsfeier des MTV Rheinwacht Dinslaken ist mit 180 Kindern ein voller Erfolg. Reichlich Action an 14 Stationen.

Ein voller Erfolg war wieder einmal, dank des Zusammenwirkens aller Abteilungen, die Weihnachtsfeier der Vereinsjugend des MTV Rheinwacht Dinslaken. Rund 180 Kinder nahmen teil, mit den begleitenden Familien waren rund 300 Personen in der Douvermannhalle vor Ort. Gerd Steinbring sorgte, wie bei den Spielen der 1. Handball-Herren, für die passende Stimmung. Zahlreiche Kundenspenden wurden mitgebracht.

Stationen stehen im Zeichen der einzelnen Abteilungen

Auch der Förderverein der Handballjugend des MTV war vertreten, berichtete in aller Kürze von seiner Tätigkeit und verteilte anschließend fleißig Anmeldungen. Beim Nachwuchs war wie immer ordentlich Bewegung gefragt. 14 Stationen mussten die Kinder unter dem Motto „MTV - ein Verein“ absolvieren, zum Beispiel mit einem Badmintonschläger einen Ball in eine Kiste schlagen oder Tischtennisbälle in Gefäße befördern. Das Rollbrett-Floß wurde den Rollkunstläufern des Vereins „gewidmet“. Natürlich fehlte auch die Torwand, die per Wurf überwunden werden musste, nicht. Wer alle Stationen meisterte, erhielt eine Urkunde. Nach 90 Minuten Action verteilte der Nikolaus die Sportabzeichen und seine traditionellen Tüten, die dank zahlreicher Unterstützer aus der Wirtschaft prall gefüllt waren.

Der Vorsitzende Gerd Joschko ist begeistert

Die übrig gebliebenen Nikolaustüten wurden an eine Bürgerinitiative, die der Lebensmittelverschwendung den Kampf angesagt hat, den „Düppelpunkt“ der Caritas und das Friedensdorf International in Dinslaken verteilt. Der MTV-Vorsitzende Gerd Joschko, der die Veranstaltung auch eröffnet hatte, zeigte sich begeistert: „Viele strahlende Kinder und zufriedene Eltern. Eine tolle Veranstaltung für die Jüngsten beim MTV. Ein großes Lob und herzlichen Dank an das komplette Orga-Team rund um Dominik Köller.“

