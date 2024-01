Der STV Hünxe veranstaltete in den Weihnachtsferien ein Fußballcamp für Kinder und Jugendliche.

Fußball Profi von Fortuna Düsseldorf trainiert mit Kindern in Hünxe

Hünxe Beim Fußball-Camp des STV Hünxe in den Weihnachtsferien trainierte ein Jungprofi von Fortuna Düsseldorf mit Kindern und Jugendlichen.

In den Weihnachtsferien konnten zahlreiche Kinder und Jugendliche das Bewegungsangebot des STV Hünxe in Kooperation mit der Fußball- und Torwartschule Doll und Paczulla annehmen. In der Sporthalle Hünxe fand über drei Tage die Fußball- und Torwartschule statt. Das Trainingskonzept sieht vor, dass insbesondere die Bereiche Technik, Koordination und Individualtaktik geschult werden. Das Thema Persönlichkeitsentwicklung steht ebenfalls im Vordergrund, da soziale Aspekte wie Teamfähigkeit, Respekt, Toleranz und der respektvolle Umgang vermittelt wird. Die Camp-Leitung übernahm Torsten Klump, aktueller Chef-Trainer des A-Kreisligisten TV Voerde.

Milan Czako gab Torwart-Training

Torwart Milan Czako vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf trainierte mit den Kindern und gab Autogramme. Foto: NRZ

Am zweiten Camp-Tag gab es für die Kinder und Jugendlichen eine Überraschung, denn Jungprofi Milan Czako vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf kam zu Besuch. Der Torhüter vermittelte im Torwart-Training wichtige Skills, Techniken und stand für Fragen, Fotos und Autogramme zur Verfügung. Czako hütet außerdem das Tor in der ungarischen Jugendnationalmannschaft. Direkt aus Hünxe ging es für den 17-Jährigen bereits weiter zum Flughafen, denn mit der Lizenz-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf reiste der Inhaber eines Profivertrages ins Trainingslager nach Malaga.

Teilnehmer erhielten Urkunden und Medaillen

Zum Abschluss des Hünxer Ferien-Camps gab es für die Teilnehmer eine Urkunde und Medaille. „Wir haben drei erfolgreiche Camp-Tage erlebt. Die Kinder und Jugendlichen konnten ihre Ferien sinnvoll nutzen und den Weihnachtsspeck verbrennen. Besonders positiv ist die Lernbereitschaft der Kinder und Jugendlichen“, so Dustin Paczulla als Organisator des Camps.

