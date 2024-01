Rahmenterminplan für die Saison 2024/25 steht fest

Für die Amateurfußballer am Niederrhein beginnt die Meisterschaftssaison 2024/25 am 18. August.

Im Fußballverband Niederrhein stehen die Rahmenterminkalender für den Männer- und Frauenfußball der Spielzeit 2024/2025 fest. Demnach beginnt für die Männer die nächste Saison am 11. August mit der ersten Pokalrunde und am 18. August in der Meisterschaft. Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist für den 15. Dezember terminiert, der Spielbetrieb wird am 2. Februar 2025 wieder aufgenommen. Saisonende ist am 1. Juni 2025, danach folgen noch eventuelle Entscheidungsspiele. Das Endspiel um den Niederrheinpokal findet am 24. Mai 2025 zum Finaltag der Amateure statt

Frauen starten später als die Männer

Die Frauen beginnen ihre Saison am 25. August im Pokal und am 1. September in der Meisterschaft. Letzter Spieltag des Kalenderjahrs ist der 8. Dezember, die Winterpause endet am 23. Februar 2025 (Pokal) bzw. 9. März (Meisterschaft). Das Saisonende ist für den 25. Mai vorgesehen, bis auf die folgenden möglichen Entscheidungsspiele. Das Endspiel um den Niederrheinpokal wird am 1. Juni 2025 angepfiffen.

Der Spielbetrieb der Kreisligen liegt in der Verantwortung der Fußballkreise. Diese können selbst entscheiden, ob sie ebenfalls an den genannten Terminen starten wollen.



