Schuss oder Flanke? Vogt trifft kurios für den STV Hünxe

Das zweite Unentschieden im zweiten Testspiel des Jahres für den Fußball-B-Kreisligisten STV Hünxe. Die Mannschaft von Marvin Schweds verbuchte am Sonntag ein 1:1 (1:1) beim Hamminkelner SV II, der ebenfalls in der Kreisliga B spielt.

„Grundsätzlich war es ein gutes Spiel“, berichtet Hünxes Trainer Schweds „zweite Mannschaften sind immer eine Wundertüte, weil man nie weiß, ob Spieler aus der ersten Mannschaft dabei sind. Am Sonntag waren welche aus der Hamminkelner Bezirksliga-Mannschaft dabei, die uns auch einige Probleme gemacht haben, doch im Großen und Ganzen hatten wir das Spiel gut im Griff.“

Umstrittener Elfmeter

Nach einer torlosen ersten halben Stunde schaffte Hünxe schließlich in der 38. Minute das 1:0. Philip Vogt verwandelte etwas kurios: „Ich weiß nicht genau, ob der Schuss so gewollt war oder ob es eine Flanke sein sollte“, scherzte Marvin Schweds. Doch Hamminkeln kam ebenfalls in der ersten Halbzeit noch einmal zum Zug und konnte in der 43. Minute durch einen Foulelfmeter dank Raik Wittig ausgleichen. „Der Elfmeter war ein Witz“, so Schweds. „Ich weiß nicht, was da gepfiffen wurde, das war eine klare Fehlentscheidung.“

Starke Defensive des STV Hünxe

Die zweite Hälfte der Partie blieb torlos trotz besserer Chancenerarbeitung, so der Hünxer Übungsleiter. „Vor der Pause waren wir in der Offensive nicht giftig genug und haben uns kaum Torchancen erarbeitet. In der zweiten Halbzeit sah das schon weitaus besser aus, wir konnten aber nichts wirklich verwerten.“ Mit seiner Defensive war der Trainer jedoch zufrieden. „Insgesamt war es ein solider Test“, erklärte Schweds.

Am kommenden Sonntag treffen die Hünxer auf die Kreisliga-A-Mannschaft des SV Brünen.

Außerdem spielten:

SC 1912 Buschhausen II – TuS Drevenack 4:2 (0:1). Tore: 0:1 (2.), 1:1 Beese (56.), 1:2 Schendel (61.), 2:2 Siebert (63.), 3:2 Beese (79.), 4:2 Okon (87.).

SV Spellen II – Viktoria Wehofen II 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Gennermann (23.), 0:2 Manhardt (42.), 0:3 Kramer (84.), 1:3 Kacar (85.).

SV 08/29 Friedrichsfeld II – GW Flüren 3:2 (2:2) . Tore: 1:0 Ayaz (6.), 2:0 Giesen (11.), 2:1 Wagner (26.), 2:2 Schulzek (39.), 3:2 (50.).

