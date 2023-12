So läuft die Anmeldung für den Silvesterlauf des TV Voerde

Voerde In diesem Jahr veranstaltet der TV Voerde zum 31. Mal den traditionellen Silvesterlauf am und im Sportzentrum an der Rönskenstraße.

In diesem Jahr veranstaltet der TV Voerde zum 31. Mal den traditionellen Silvesterlauf am und im Sportzentrum an der Rönskenstraße. Bambini im Alter bis zu sieben Jahren starten am Sonntag, 31. Dezember, um 12.45 Uhr über die Distanz von 500 Metern. Die Startschüsse für die Schüler (8 bis 16 Jahre über 1750 Meter) und die Jedermänner und -frauen (5 und 10 Kilometer) fallen um 13 Uhr. Nordic-Walker gehen dann auch auf ihre 5 Kilometer lange Strecke.

Anmeldungen können über die Homepage der TVV-Triathleten vorgenommen werden. Dort sind auch Informationen über die Startgelder und die Streckenführung zu bekommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken Hünxe Voerde