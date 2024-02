STV Hünxe II schöpft Hoffnung im Abstiegskampf

Hünxe Die zweite Damenmannschaft des STV Hünxe hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Volleyball-Landesliga einen Erfolg eingefahren.

Die zweite Damenmannschaft des STV Hünxe hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Volleyball-Landesliga einen wichtigen Erfolg eingefahren. Gegen den Tabellenzweiten RSV Borken IV gelang ein 3:0 (25:17, 25:19, 25:22)-Sieg.

Für die Mannschaftsverantwortliche Sophie Weyck war vor dem Spiel klar: „Wer aufgibt, hat schon verloren.“ Die Stimmung in der Halle war entsprechend und von Beginn an wusste die Hünxer Mannschaft die Gäste mit starken Aufschlägen unter Druck zu setzen.

Nächstes Spiel gegen den Tabellenletzten

In noch drei verbleibenen Spielen gilt es für den Drittletzten der Tabelle so viele Punkte zu sammeln wie es geht, um den Relegationsplatz zu erreichen, und dabei zu hoffen, dass die Gegner Punkte liegen lassen. Trainer Harry Simson war zufrieden: „Der Support in der Halle war überragend und ich bin stolz auf die Mädels. Schon beim Einspielen habe ich erkannt, dass bei allen die Motivation bis in die Haarspitzen reichte. Ich bin froh, dass wir das auch auf dem Feld zeigen konnten.“

Das nächste Spiel findet am Samstag auswärts gegen den Tabellenletzten FS Duisburg statt.

