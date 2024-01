SuS 09 Dinslaken trauert um Leichtathletin Ruth Baumann

Dinslaken Der SuS 09 Dinslaken trauert um Ruth Baumann. Die langjährige Leichtathletin ist im Alter von 92 Jahren verstorben.

Der SuS 09 Dinslaken trauert um Ruth Baumann. Die langjährige Leichtathletin ist am vergangenen Mittwoch im Alter von 92 Jahren verstorben.

Bereits 1949 trat Baumann in die Leichtathletik-Abteilung des SuS 09 ein. Zu Beginn ihres sportlichen Wirkens nahm sie an unterschiedlichsten Disziplinen teil, spezialisierte sich aber schon 1951 auf die Disziplinen Kugelstoßen sowie Diskuswerfen. Lange Jahre hielt sie den Vereinsrekord im Diskuswerfen, bis die Vizeweltmeisterin im Stabhochsprung, Christine Adams, ihn übertraf.

Größte Erfolge im Seniorenbereich

Ihre offiziellen Bestleistungen in der Hauptklasse im Kugelstoßen liegen bei 11,93 Meter sowie 38,50 Meter im Diskuswurf, wenngleich sie während eines längeren Auslandsaufenthaltes in England inoffiziell die 40-Meter-Marke übertroffen hat. Bedenkt man die damalige Leistungsspitze in Deutschland, so zählte sie dort bereits zur erweiterten deutschen Spitzenklasse.

Ihre größten Erfolge konnte sie aber im Seniorenbereich feiern, wo sie wettkampfmäßig die gesamte Welt bereist hat und auf allen Kontinenten freundschaftliche Beziehungen zu Konkurrentinnen pflegte. Für sie war der sportliche Wettstreit immer auch verknüpft mit einem intellektuellen Austausch, wobei der Sport als verbindendes Element zwischen den unterschiedlichen Kulturen diente.

Silbermedaille bei der WM 2022 in Finnland

Sie gewann in ihrer jahrzehntelangen Karriere unzählige nationale Meistertitel, siegte und platzierte sich bei mehr als zehn Welt- und Europameisterschaften unter den ersten drei Teilnehmenden. Ihre letzte internationale Medaille gewann sie mit einem zweiten Platz 2022 bei der WM in Finnland.

Bis zuletzt hat Ruth Baumann sich, so gut es ihr möglich war, zusammen mit ihrer Trainingspartnerin auf der Anlage des SuS 09 sportlich betätigt. Von einem Sturz vor drei Wochen erholte sie sich jedoch nicht mehr und verstarb am 24. Januar in Wesel.

