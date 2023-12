SV 08/29 Friedrichsfeld: Judoka sorgten für ein Highlight

Voerde Alle Jahre wieder stellt das Nikolausturnier der Judo-Jugend für die SV 08/29 Friedrichsfeld ein Highlight im Wettkampfkalender dar.

Alle Jahre wieder stellt das Nikolausturnier der Judo-Jugend für die SV 08/29 Friedrichsfeld ein Highlight im Wettkampfkalender dar. So stürzten sich elf junge Sportler in den Altersklassen U11 bis U15, in Rees ins Getümmel. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Es gelang nicht nur allen Friedrichsfelder Kämpfern, sich zu platzieren, dank neun Goldmedaillen erreichten sie sogar den zweiten Platz in der Vereinswertung. Lediglich die Konkurrenz von der BSG Emmerich war vor 08/29 im Medaillenspiegel, hatte aber auch mehr als 30 Athleten am Start.

Die Friedrichsfelder Judoka Tilman Wäsch, Jan Kurz, Tim Kuiper, Max Kuiper, Simon Peterseim und Jan Drewes (v.l.). Foto: NRZ

Erste Plätze erreichten Maximilian Sluka, Nele Schönberg, Jonas Drewes, Daniel Zhanizakov, Leonardo Thormann (alle U11), Simon Peterseim, Tilman Wäsch, Jan Drewes (U13) und Jan Kurz (U15), Silber holte Max Kuiper (U13), Bronze erkämpfte sich Tim Kuiper (U15).

