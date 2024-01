SV Spellen klärt die Trainerfrage für die nächste Saison

Voerde Fußball-A-Kreisligist SV Spellen hat sich bereits festgelegt, welcher Trainer die Mannschaft in der kommenden Saison betreut.

André Feldkamp bleibt auch in der kommenden Saison Trainer des SV Spellen. Der Fußball-A-Kreisligist hat den Vertrag mit dem 53-Jährigen und seinem Assistenten Michael Skaletz bis zum Ende der Spielzeit 2024/25 verlängert.

Mannschaft in sportlich schwierigen Zeiten übernommen

„Beide Trainer haben in sportlich schwierigen Zeiten die Mannschaft übernommen und vorerst aus den Abstiegsregionen geführt“, sagt Spellens Abteilungsleiter Dirk Isermann. „Als André und Michael zu uns kamen, steckte die Mannschaft sportlich und moralisch in einem Tief, aus dem beide Trainer mit viel Engagement, vielen Einzelgesprächen und intensivem guten Training die Mannschaft heraus geführt haben. André Feldkamp kennt die Mannschaft in- und auswendig und hat den richtigen Draht zu den Spielern. Als wir im letzten Jahr kurzfristig einen neuen Trainer suchten, war für mir schon zu diesem Zeitpunkt klar, dass nur Andre Feldkamp die Truppe erreichen kann. Immerhin hat er die Mannschaft in seiner ersten Zeit als Trainer des SV Spellen zusammengestellt.

Gründe für den Fehlstart des SV Spellen in dieser Saison

Dass die Spellener in dieser Saison einen Fehlstart hatten, hatte für Isermann viele Gründe. Die Mannschaft musste einige Abgänge verkraften und auf Leistungsträger wie Kapitän Felix Becker verletzungsbedingt verzichten. „Außerdem mussten wir ganz junge Spieler in unser Team einbinden, die kaum Erfahrungen im Seniorenbereich hatten und jetzt, siehe Tim Jansen, zu den Stützen der Mannschaft gehören. Das alles hat das Trainerteam inklusive des neuen sportlichen Leiters Lars Wehrs sehr gut hinbekommen und unsere Mannschaft erstmal stabilisiert und aus der Abstiegszone geführt.“

Für den Abteilungsleiter war demnach der Wunsch auf eine weitere Zusammenarbeit logisch und „nach guten und sachlichen Gesprächen“ konnte man sich auf eine weitere Tätigkeit für den SV Spellen einigen.

Auch mit dem Trainerteam der zweiten Mannschaft, die in der Kreisliga B spielt, Sebastian Pöß und Cedric Karich, konnten die Spellener sich auf eine weitere Zusammenarbeit für die nächste Saison einigen. „In einer solch stark besetzten Kreisliga B mit insgesamt elf ersten Mannschaften schlägt sich unsere zweite Mannschaft bravourös, und das nicht zuletzt dank der hervorragenden Arbeit der Trainer“, so Dirk Isermann. „Deshalb war auch hier der vorzeitige Abschluss für die kommende Saison eine logische Konsequenz.“

