TV Jahn Hiesfeld distanziert Konkurrenten im Tabellenkeller

Mit einem 6:4 (3:2) gegen Club Raffelberg III haben die Hockey-Damen des TV Jahn Hiesfeld erneut gegen einen direkten Konkurrenten aus dem Tabellenkeller dreifach gepunktet und sind in der Rückrunde der 1. Verbandsliga weiterhin ohne Punktverlust. Dabei konnte sich das junge Hiesfelder Team gegen die erfahrene Truppe aus dem Duisburger Süden gut behaupten. „Das hat richtig Bock gemacht. Wir haben gezeigt, was wir können“, zeigte sich auch Trainer David Saoudi hochzufrieden mit dem Spiel.

Nach dem frühen 0:1 gelang Anna Wüllenweber mit einem Rückhand-Schlenzer über die gegnerische Torfrau der direkte Ausgleich. Jule Dalbram und Katharina Wüllenweber sorgten dann noch im ersten Viertel für eine Zwei-Tore-Führung. Nach dem Anschluss der Gäste kurz vor der Pause stellten Anna Wüllenweber und Lea Schneider mit ihren Toren nach der Pause die Weichen auf Sieg. Den Schlusspunkt setzte Jule Dalbram mit ihrem zweiten Treffer zum 6:4.

TV Jahn: Blum, Ricken, Mook, Schulz, A. Wüllenweber (2), Klohe, Schollmeyer, Schneider (1), K. Wüllenweber (1), Dalbram (2).

Zweite Damenmannschaft verspielt Zwei-Tore-Vorsprung

Die zweite Hiesfelder Damenmannschaft zeigte in der 3. Verbandsliga ein gutes Spiel und holte beim 5:5 (2:1) einen verdienten Punkt gegen den bis dahin verlustpunktfreien Tabellenführer TV Werne. Dabei konnte ein Zwei-Tore-Vorsprung Mitte der zweiten Halbzeit mit nur einer Auswechselspielerin nicht ins Ziel gebracht werden.

TV Jahn II: Wagner, Krisch (1), Schöneberger, Hellmann (1), Roll (1), Sammrey (1), Guthard (1).

Herrenmannschaft hält Aufstiegskonkurrenten auf Distanz

Mit einem 3:2 (2:0) gegen Club Raffelberg III hielt die erste Herrenmannschaft des TV Jahn einen direkten Aufstiegskonkurrenten in der 2. Verbandsliga auf Distanz. Das Team um Spielertrainer Lukas Lohse knüpfte dabei nahtlos an die gute Leistung vom Vorwochenende gegen Spitzenreiter Kupferdreh an.

Auch ohne vier verletzte Spieler konnten die Hiesfelder in einem kampfbetonten Spiel gut gegenhalten und gingen durch Tore von Moritz Aniola und Lukas Lohse mit einer 2:0-Führung in die Pause. Im letzten Viertel kamen die Raffelberger nochmal auf 2:3 heran. Die Abwehr um Keeper Ron Hellmann stand aber sicher und brachte den wichtigen Sieg über die Zeit.

TV Jahn: Hellmann, Bruns, Lohse (2), Aniola (1), Michels, Paul, Krenzer, te Reh, Vogt, Kupetz.

Neun Punkte Vorsprung auf die Verfolger

Die zweite Hiesfelder Herrenmannschaft gewann bei der SG MSV/Preußen Duisburg mit 10:6 (4:2) und ließ dabei noch zahlreiche Chancen ungenutzt. Damit konnte die Reserve die Tabellenführung in der 4. Verbandsliga bei einem Spiel mehr auf neun Punkte auf die Verfolger ausbauen.

TV Jahn II: Bartoszewski, Wagener (2), Nettelbeck (1), Jacobsen (1), Josten (3), Saoudi (2), Quecke (1), Kötter.

Annica Lauer mit starken Paraden

In der Oberliga setzte es für die U16-Mädchen des TV Jahn Hiesfeld gegen den unangefochtenen Tabellenführer Uhlenhorst Mülheim II eine 1:8 (0:6)-Niederlage. Der Matchplan, mit nur einer Auswechselspielerin nicht zweistellig zu verlieren und ein Tor zu schießen, ging dank einer guten Leistung in der zweiten Halbzeit auf. Gegen den Oberhausener THC waren die Veilchen von Anfang an mit viel Druck im Spiel. Nach einer torlosen ersten Halbzeit wurde das Spiel am Ende durch Tore von Emily Blankenheim und Mia Neuhaus mit 2:0 (0:0) für den TV Jahn entscheiden. Annica Lauer sicherte mit starken Paraden im Tor die Null.

TV Jahn: Lauer, Rödiger, Zurawski, Blankenheim (2), Kastner, Schaluschke, Neuhaus (1).

Nur gelegentliche Entlastung gegen Bielefeld

Die Reserve der Hiesfelder U14 war in der Oberliga gegen die Bielefelder TG beim 0:4 (0:2) klar unterlegen und schaffte nur durch Konter gelegentliche Entlastung. Gegen Schwarz-Weiß Essen dominierten die Veilchen und hätten bei beim 4:1 (1:1)-Sieg auch zur Pause schon klar führen müssen.

TV Jahn II: Kühnert, Ewecker (1), Wiedemann, Penkatzki, Karschti (1), Focke, Nachtigäller (2), Bies, Deckers, de Vincenti.

Niederlage gegen Spitzenreiter

Die U12 des TV Jahn startete schwach in den vierten Oberliga-Spieltag und verlor gegen Spitzenreiter Kahlenberger HTC deutlich mit 0:4. Bei vier Punkten Rückstand rückt das Ziel Endrunde in weite Ferne. Gegen Tabellenschlusslicht HC RW Velbert dominierten die Hiesfelder von Anfang an und gewannen am Ende auch in der Höhe verdient mit 8:1 (5:0). Das Team steht vor dem letzten Spieltag somit weiter auf Platz zwei.

TV Jahn: Kühnert, Nachtigäller (1), Bies (1), Deckers, de Vincenti (3), Strazar, Kill (1), Pasdag (1), Schumacher (1).

U12-Mädchen auf Platz drei

Die Hiesfelder U12-Mädchen von den Trainern David Saoudi und Finja Zurawski gewannen gegen ETB Essen mit 3:1. Dabei hätte der Sieg auf Grund der zahlreichen Chancen höher ausfallen können; zwei Tore wurden zudem nicht gewertet. Gegen den Tabellenzweiten spielten die Veilchen am Ende nach großem Kampf 1:1 und bleiben somit auf dem dritten Tabellenplatz.

TV Jahn: L. Janinhoff. E. Janinhoff (1), Hermens, Kauer, Koreck, Martins (1), Bühler, Böge (2), Geskes.

Außerdem spielten:

WU14, Verbandsliga: TV Jahn Hiesfeld II – MSV Duisburg 2:1, TV Jahn Hiesfeld II – MSV Duisburg 1:1, TV Jahn Hiesfeld II – TV Ratingen 6:0, TV Jahn Hiesfeld II – TV Ratingen 2:7. MU8, 2. Bezirksliga: TV Jahn Hiesfeld – Uhlenhorst Mülheim II 4:5, TV Jahn Hiesfeld – Uhlenhorst Mülheim III 3:5. MU6, 2 Bezirksliga: TV Jahn Hiesfeld III – TV Jahn Hiesfeld IV 2:3, TV Jahn Hiesfeld III – Kahlenberger HTC III 0:5, TV Jahn Hiesfeld III – Oberhausener THC 0:4, TV Jahn Hiesfeld IV – Oberhausener THC 1:3.

