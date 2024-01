TV Jahn Hiesfeld freut sich auf Rückkehr des Damen-Trainers

Dinslaken Der Chef-Trainer der Hockey-Damen des TV Jahn Hiesfeld kehrt bald zurück. Am Wochenende coacht noch ein Jugendtrainer das Team.

Mit einem internen Hockey-Turnier am letzten Trainingstag beendeten Damen und Herren des TV Jahn Hiesfeld das Jahr 2023. Nach zwei Wochen Trainingspause starten die Teams in dieser Woche mit der Vorbereitung auf die Restsaison.





Die Damen müssen in den ersten Wochen urlaubsbedingt auf Heike Schollmeyer verzichten. Trainer Markus Mook hofft deswegen, dass neben den drei Langzeitverletzten keine weiteren Ausfälle hinzukommen. Am kommenden Spieltag fehlt aber auch er urlaubsbedingt, so dass Jugendtrainer und Herrenspieler Jan Husemann das Coaching übernimmt. Er hatte bereits das Training in den letzten beiden Dezemberwochen geleitet. Ab Ende Januar ist dann wieder Chef-Trainer David Saoudi aus der Elternzeit zurück, auf dessen Rückkehr sich Team und Co-Trainer freuen.

TV Jahn Hiesfeld ließ zu viele Chancen ungenutzt

Rückblickend auf die Spiele des vergangenen Jahres haben die Damen gut zusammengespielt, aber zu viele Chancen ungenutzt gelassen. Deswegen will man in den nächsten Spielen mehr zum Abschluss kommen und sich mit Toren belohnen.

Fabian Kupetz steigt wieder ins Training ein

Auch die Herren haben die Weihnachtspause ruhiger angelassen, aber trotzdem den Fokus hochgehalten, um an die Erfolge der letzten beiden Spiele nahtlos anknüpfen zu können. Das Trainer-Team Schiffer und Lohse kann auf den gesamten Kader zurückgreifen. Auch Fabian Kupetz, der sich im letzten Spiel im Jahr 2023 verletzt hatte, ist fast genesen und kann voraussichtlich in dieser Woche wieder ins Training einsteigen.

Heimspieltag am Sonntag in Hiesfeld

Am Samstag spielt die zweite Damenmannschaft des TV Jahn in der 3. Verbandsliga um 18.30 Uhr zu Hause gegen den Oberhausener THC II und am Sonntag startet die erste Damenmannschaft um 14 Uhr den Heimspieltag mit ihrem Spiel in der 1. Verbandsliga gegen den Kahlenberger HTC II. Im Anschluss folgt das Spiel der zweiten Herrenmannschaft um 16 Uhr in der 4. Verbandsliga gegen HC Velbert IV und um 18 Uhr empfängt die erste Herrenmannschaft in der 2. Verbandsliga ETuF Essen II.

U8-Mächen des TV Jahn Hiesfeld gewinnen Turnier in Mönchengladbach

Die U8-Mädchen des TV Jahn Hiesfeld haben ein Vorbereitungsturnier in Mönchengladbach gewonnen. Die Ergebnisse: TV Jahn Hiesfeld – Düsseldorfer HC 4:1, TV Jahn Hiesfeld – Gladbacher HTC 4:0, TV Jahn Hiesfeld – DSD Düsseldorf 4:1, TV Jahn Hiesfeld – Gladbacher HTC II 3:3, TV Jahn Hiesfeld – Kahlenberger HTC 0:0.

